Een stappenplan voor een soepele verhuizing

Een verhuizing luidt het einde in van één hoofdstuk en het begin van het volgende deel van uw leven. Hoe deze transitie in praktijk verloopt kan sterk verschillen. Gelukkig zijn er een aantal stappen die bij iedere verhuizing van toepassing zijn, waar u vooraf al keuzes in kunt maken. Met dit eenvoudige stappenplan kunt u verhuizen zonder zorgen.



Stap 1: Kies een verhuisbedrijf

We hebben de optie om te kiezen voor zelf verhuizen of een verhuisbedrijf in Laren te kiezen overgeslagen. Als u geheel zelfstandig zonder hulp van een professionele verhuizer aan de slag gaat dan heeft u dit stappenplan ook niet nodig. Want dan zijn er teveel variabelen om rekening mee te houden. Een verhuisbedrijf biedt handvatten, duidelijkheid en voorspelbaarheid. En dat zijn kenmerken die essentieel zijn voor een soepele verhuizing. Dit betekent overigens niet dat alles uitbesteed moet worden.

Stap 2: Stel vragen, geef wensen aan

De keuze voor een verhuisbedrijf kan gemaakt worden op basis van vragen en wensen vanuit het huishouden dat zal gaan verhuizen. Laat de verhuizer deze vragen beantwoorden zodat u weet waar u aan toe bent. Daarnaast kan de verhuizer ook vragen stellen om zo snel tot een passende oplossing te komen. Denk aan vragen als:

● Is de verhuizing lokaal, nationaal of internationaal?

● Wat is het huidige type woning en op de bestemming (bijvoorbeeld vrijstaand huis, hoogbouw, seniorenappartement)?

● Welke diensten zijn gewenst (inpakken, verhuislift, verhuisdozen etc.)?

● Welke werkzaamheden voert u liever zelf uit?

● Wanneer wilt u gaan verhuizen?

Stap 3: Laat een offerte opstellen

Op basis van de vraagstelling en het bepalen van de diensten inclusief benodigde materialen kan een offerte worden samengesteld. Hierbij zal er een combinatie zijn van vaste kosten en variabele kosten. Let daarbij vooral op de kosten die niet vaststaan zoals de kilometerkosten. Wist u dat Holland Movers geen voorrijkosten berekent in Nederland? Dit kan zeker verschil maken op het totaalbedrag.

Krijgt u een offerte maar kunt u de kosten niet goed plaatsen? Ga dan weer terug naar de vorige stap en stel weer vragen. Een goed verhuisbedrijf zal u altijd antwoord kunnen geven en de drempel om vragen te stellen zo laag mogelijk houden.

Stap 4: Maak een plan

De offerte is niet alleen van belang om de kosten te bepalen, het legt ook de basis voor het werkplan. Data en tijden maken hier een belangrijk deel van uit. Maak een planning met inpakken en begin met de zaken die u minder vaak gebruikt. Zeker als er weken of zelfs maanden zijn om de voorbereiding te treffen brengt dit veel rust voor de personen die verhuizen.

Stap 5: Voer het plan uit

Het plan zal ook een checklist bevatten met handelingen die stuk voor stuk afgestreept kunnen worden. Dit zijn zaken die variëren van dozen inpakken tot aan nieuwe meubels bestellen voor in de nieuwe woning of een internet abonnement opzeggen. De contactpersoon van uw verhuisbedrijf in Laren kan hier tips en adviezen in geven.

Stap 6: Denk in drie delen

Dit is een stap die in meerdere voorgaande stappen terug zal komen; verdeel het project in 1. oude locatie 2. transport en 3. nieuwe locatie. Onder nummer 2 kunnen naast vervoer door het verhuisbedrijf ook zaken vallen als tijdelijke opslag van goederen en afvoer van restmaterialen. Holland Movers kan bijvoorbeeld ook afval laten verwerken als u dit zelf niet kunt of wilt uitvoeren.

Laatste én eerste stap: Maak een snelle start

De afronding van een verhuizing is niet zozeer een einde als het begin van een nieuwe fase in het leven. Als het verhuizen soepel verloopt dan profiteert u hiervan in het vervolgtraject. De laatste stap is daarom tevens de eerste stap, zorg dat het geen valse start wordt. Zoekt u een verhuisbedrijf in Laren? Dan is Holland Movers dé betrouwbare partner die u helpt om een snelle start te maken.