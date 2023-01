Partner content

Een uitvaart wordt ook in 2023 weer duurder

De kosten van een uitvaart blijven maar stijgen. Het onafhankelijke informatiecentrum Uitvaartverzekeringwijzer.net heeft uitgezocht dat een uitvaart gemiddeld €1.000,- meer kost dan een paar jaar geleden. Waar je hier een aantal jaar geleden nog €7.500,- voor betaalde, daar ben je momenteel al €8.500,- kwijt voor een uitvaart. Er zijn meerdere manieren om ervoor te zorgen dat je bij het regelen van een uitvaart niet tegen hoge kosten aanloopt. We zetten een aantal mogelijkheden voor je op een rijtje.

Sluit een extra uitvaartverzekering af

Kies je ervoor een uitvaartverzekering af te sluiten, dan doe je dit altijd voor een bepaald bedrag. Nu de kosten steeds zo aan het stijgen zijn, is dat bedrag dan vaak niet meer afdoende. Het is dan belangrijk om te bekijken of je de mogelijkheden hebt om hier een extra verzekering voor af te sluiten. Je sluit deze tweede uitvaartverzekering dan af voor het bedrag dat je extra nodig denkt te kunnen hebben in het geval dat er een uitvaart nodig is. Bij overlijden wordt er dan door beide verzekeraars uitgekeerd voor het bedrag dat in de polis staat vermeldt. Zodoende komen nabestaanden niet voor hoge kosten te staan.

Kies voor een uitvaartverzekering met indexering

Het is ook mogelijk om een uitvaartverzekering met indexering af te sluiten. Kies je hiervoor, dan hoef je jezelf geen zorgen te maken over de stijgende kosten voor een uitvaart. Hoe dit in zijn werk gaat is eigenlijk heel eenvoudig. Een verzekering met indexering betekent namelijk dat het uitgekeerde bedrag bij een claim stijgt in overeenstemming met de inflatie. Dit garandeert dat de uitkering in de toekomst waardevol blijft en niet achteruitgaat in waarde. Heb je dan ook een verzekering afgesloten voor €7.500,- en zijn de kosten voor een uitvaart momenteel inderdaad €8.500,-? Dan zal de verzekeringsmaatschappij toch voor dit hogere bedrag gaan uitkeren. Deze vorm van verzekeren is iets duurder dan een standaard verzekering, maar dit haal je er dan na afloop normaal gesproken weer uit.

Zorg voor een spaarpotje

Als jij er geen zin in hebt om een extra verzekering af te sluiten, of op een andere manier aanpassingen te maken aan je verzekering, dan is er nog een eenvoudige optie: zet elke maand wat geld opzij en stop dit in een (digitaal) potje. Zo kom je ook niet voor onaangename verrassingen te staan als een uitvaart uiteindelijk duurder uitvalt. Uiteraard is een dergelijk potje ook altijd handig om andere onverwachte uitgaven mee op te vangen.

De stijgende prijs van uitvaarten

De kans is groot dat de prijs van een uitvaart nog blijft stijgen. Het is dan ook goed om dit in de gaten te houden en hiervoor stappen te ondernemen. Websites als Uitvaartverzekeringwijzer.net houden prijzen continue in de gaten en helpen u met vergelijken.