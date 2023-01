Partner content

Een verschoonmand, wat is het en is het iets voor jou? Je ontdekt het hier

Dit artikel is geschreven met jouw-baby.nl, een Nederlands babyspullen blog. In dit artikel staan we stil bij één van de meest populaire items om je baby in te verschonen; de verschoonmand. We nemen je mee in wat het is, wat de voordelen zijn en of het iets voor jou kan zijn.

Nagenoeg iedere (kersverse) ouder heeft een product in huis, waarmee zij hun kleine veilig en verantwoord kunnen verschonen. Dit kan bijvoorbeeld een aankleedkussen of een verschoonkussen zijn. Echter wint de laatste jaren de verschoonmand ook steeds meer aan populariteit.

De verschoonmand is niks anders dan een lage, rieten mand, waarin je jouw kleine kunt neerleggen én kunt verschonen. Daarbij is het een minder “saai” product dan de aankleedkussen, wat verklaart waarom zoveel ouders het in huis halen.

Zoals met veel producten het geval is, levert ook een verschoon mandje je allerlei fijne voordelen op. Een aantal belangrijke voordelen zijn onder andere dat een verschoonmandje een opstaande rand heeft. Dit zorgt ervoor dat je kleine niet zomaar van de mand af kan rollen.

Tevens is het een product dat makkelijk te gebruiken is. Dat moet ook wel, want het dient hetzelfde doel als een aankleedkussen. Ook is het goed om te benoemen dat er voor iedere ouder wel wat te vinden is; of je nu veel of wat minder geld te besteden hebt, je kan online uit tientallen verschillende verschoonmandjes kiezen.

Vroeg of laat zal er een moment komen dat je de verschoonmand niet meer voor het verschonen van jouw kleine kunt gebruiken. Je kan een verschoonmand dan ook gebruiken totdat je baby te groot wordt en met zijn of haar voeten uit de mand begint te hangen. Daarom dat je dus liever een iets te grote mand koopt, dan een wat kleinere. Mocht het zover komen, kan je altijd nog de mand als decoratie gebruiken en eventueel ook als een opbergmand of commodemand.