Vacature

Enthousiaste medewerker M/V | Vishandel Kroon

Vishandel Kroon is op zoek naar een enthousiaste medewerker (m/v) voor 3 of 4 dagen per week, het liefst met enige winkelervaring.

Je wordt om 07.00 opgehaald en je bent om 18.15 uur thuis en werkt in een team met leuke collega's.

Weekendmedewerkers

Ook voor in het weekend zijn wij op zoek naar enthousiaste collega's. Op zaterdag en/of zondag kun je altijd bij ons werken!

Zaterdag werk je van 07.00 - 17.00 uur

Zondag werk je van 12.00 - 17.00

In een bloeiend bedrijf in het mooiste winkelcentrum van Amterdam. Wij zijn 7 dagen per week open dus als je wilt kan je altijd werken. Wij bieden goed loon én zekerheid!

Interesse? Bel of app met Adrie Kroon: 06-13 24 23 63

Volendammer Vishandel Kroon

Gelderlandplein 36

020 - 642 76 51