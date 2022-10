Partner content

Geldmaten voldoen niet aan de geschetste verwachtingen

Niet alleen in Volendam maar in geheel Noord Holland zijn de laatste jaren enorm veel pinautomaten en geldautomaten uit de publieke ruimte verdwenen. Juist voor de hardwerkende ondernemers uit Volendam is er hiermee een extra drempel opgeworpen om cash winkelgeld op een veilige manier te storten. De vervangende gele Geldmaten zijn namelijk alleen binnen de reguliere openingstijden bereikbaar. Veel ondernemers zijn niet tevreden over die bereikbaarheid. Dit bleek ook uit een onderzoek van Bank.nl.

Uit onafhankelijk onderzoek van vergelijkingssite Bank.nl blijkt dat de meerderheid van de ondervraagden niet blij is met de service van Geldmaat. Bijna 90% geeft aan ontevreden te zijn. Zo ervaart 75% van hen problemen met Geldmaat, zoals een technische storing of omdat er geen geldautomaat in de buurt is. Het gaat hierbij om zowel particulieren als ondernemers.

Als je niet tevreden bent over de dienstverlening van je bank, dan kun je natuurlijk overstappen. Maar daarbij zit je toch vast aan de Geldmaat omdat deze een gezamelijke dienstverlening van de verschillende grote banken is. Daar waar je bijvoorbeeld makkelijk van provider kunt wisselen voor internet en tv, daar is het overstappen naar een andere bank iets waar veel mensen huiverig voor zijn. De extra drempel die bovendien wordt opgeworpen is dat je het huidige bankrekeningnummer niet naar een andere bancaire instelling kunt meenemen. Het levert dus nogal wat gedoe op om het één en ander te regelen. Dat houdt de meeste mensen ook tegen, waardoor ze hun hele leven bij dezelfde bank blijven. Het is daarom verstandig om de verschillende kosten en diensten van banken met elkaar te vergelijken. Dat kan bijvoorbeeld op Bank.nl

Kosten

Daar waar je vroeger nog gratis je spaarpot kon legen bij de bank het bedrag op je spaarbankboekje kon laten storten, daar worden nu voor steeds meer bancaire diensten kosten in rekening gebracht. Tegenwoordig betaal je per digitale overboeking een bedragje aan je bank, terwijl je ook extra moet betalen als je nog een papieren bankafschrift in je brievenbus wilt ontvangen.

Contant geld strategie

Volgens De Nederlandsche Bank is de contant geld strategie van het Eurosysteem er op gericht dat contant geld voor alle burgers in het eurogebied beschikbaar is. Eurobankbiljetten en -munten zijn namelijk het enige wettige betaalmiddel in het eurogebied. Contant geld is de enige vorm van overheidsgeld die rechtstreeks toegankelijk is voor alle burgers. Door deze toegankelijkheid worden autonomie, privacy en sociale inclusie gewaarborgd. De dagelijkse praktijk van het betalingsverkeer wijst echter uit dat de rol van contant geld steeds verder teruggedrongen wordt.

Minder pinautomaten

Dat de rol van contante Euro’s steeds meer wordt teruggedrongen blijkt wel uit het feit dat er steeds minder openbare betaalautomaten beschikbaar zijn. Eerst was er de trend om zoveel mogelijk fysieke bankfilialen te sluiten om zo tot besparing op personeel en vastgoed te komen. Daarna volgde er een golf van weghalen van openbare betaalautomaten. WIe de cijfers van januari 2021 vergelijkt met een jaar daarvoor ziet een afname van meerdere honderden uitbetaalpunten die inmiddels zijn verwijderd. Toch zijn ondernemers afhankelijk van de mogelijkheid om hun cash geld op een veilige manier te storten. Dat bleek ook uit het onderzoek van Bank.nl Ondernemers willen hun klanten namelijk de mogelijkheid blijven bieden om met cash te betalen. Op een gegeven moment willen ondernemers dit contante geld op hun bankrekening storten. Dat gaat niet altijd zonder slag of stoot. Zo geeft 21,5% aan als ondernemer problemen te hebben met Geldmaat omdat er een storing of geen geldautomaat in de buurt is.

Digitalisering

Hoewel er nog steeds reclame wordt gemaakt van de persoonlijke aandacht die je van grote bankinstellingen kunt krijgen, is dat in de praktijk meestal heel anders. De jongere generatie is al snel gewend met de mogelijkheid om met een digitaal betaalpasje in hun iphone of smartphone te kunnen betalen en zelfs met een smartwatch is een betaling zo gedaan. Voor de oudere generatie kan het toch flink ingewikkelt zijn om met al deze digitale vernieuwingen om te gaan. Daarbij blijken al deze digitale diensten gevoelig te zijn voor fraude waarvan phishing het meest bekende fenomeen is. Criminelen slaan zowel telefonisch als via de whatsapp toe en doen zich dan voor als familielid of bankmedewerker om vervolgens of gewiekste wijze, vaak senioren, om de tuin te lijden en deze geld afhandig te maken.