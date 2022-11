Gemakkelijk en snel de beste zorgverzekering voor jou

Aan het eind van elk jaar kun je ervoor kiezen om over te stappen naar een andere verzekeraar, of bij dezelfde verzekeraar je verzekering aanpassen. Het is belangrijk dat je voor een zorgverzekering kiest die goed bij jou past. Maar hoe doe je dat en waar begin je? We vertellen je er meer over.

Zorgbehoeften

Als eerst is het belangrijk om al jouw zorgbehoeften op een rij te zetten. Hierbij kun je denken aan wat jij belangrijk vindt qua zorg, zoals de huisarts, psychische zorg en bepaalde medicijnen die je vaak gebruikt. In de volgende stap ga je kijken naar de verschillende zorgverzekeraars in Nederland en begin je met het vergelijken van zorgverzekeringen.

Verschillende soorten verzekeringen

De afgelopen jaren is de zorgpremie steeds gestegen. Ook in 2023 zal dit verder gaan stijgen. Veel mensen zijn nu op zoek naar de goedkoopste zorgverzekering, maar daarnaast is het ook belangrijk om een verzekering te kiezen die het beste past bij jouw situatie.

In feite zijn er drie soorten zorgverzekeringen waar je uit kunt kiezen: naturapolis, restitutiepolis en de beperkte naturapolis.

Reguliere naturapolis

Bij de reguliere naturapolis betaalt je zorgverzekeraar direct de kosten. Maar alleen de zorg van zorgverleners, waarmee de zorgverzekeraar een contract mee heeft lopen, worden volledig vergoed. Bij een reguliere naturapolis moet je dus altijd naar een zorgaanbieder die een contract heeft met jouw zorgverzekeraar. Het voordeel van een reguliere naturapolis is, is dat het vaak een goedkope zorgverzekering is vergeleken met de andere soorten. Een ander voordeel is dat je vaak geen rekeningen hoeft voor te schieten. Een nadeel van deze soort is dat je gebonden bent aan de zorgverleners die een contract hebben lopen bij jouw zorgverzekeraar. Je hebt bijvoorbeeld geen vrije keuze in ziekenhuizen.

Restitutiepolis

Bij een restitutiepolis heb je een vrije zorgkeuze. Dit houdt in dat je vrij bent om te gaan naar welke zorgverlener je zelf wilt. In tegenstelling tot de naturapolis, hoef je bij een restitutiepolis niet naar een zorgverlener die een contract heeft lopen met de zorgverzekeraar. Je krijgt altijd een volledige vergoeding. Een nadeel van deze soort is dat het wel een stuk duurder is dan de naturapolis.

Beperkte naturapolis

Bij een beperkte naturapolis betaal je een relatief lage premie en wordt er minder vergoed vergeleken met de andere soorten zorgverzekeringen. Zo heb je bij planbare zorgvormen, zoals een heupoperatie of oncologische zorg, keuze uit een beperkter aantal zorgaanbieders.