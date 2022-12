Partner content

Gemakkelijker gezonder eten

Gezond eten zorgt voor een gezond lichaam. Hierdoor krijg je meer energie en kun je bepaalde gezondheidsklachten voorkomen en/of verminderen. Maar het is niet gemakkelijk om altijd gezond te leven. Hoe maak jij jouw voedingspatroon gezonder op een eenvoudige manier? Met deze tips maak jij het veel makkelijker voor jezelf om gezonder te eten.

Vezels

Vezels eten draagt bij aan een goede darmwerking en aan een vol gevoel. Producten met veel vezels zijn met name volkoren producten. Kies daarom altijd voor een volkoren variant. Een meergranenbrood kan gezonder klinken maar in theorie bevat dit minder goede voedingsstoffen. Naast brood en crackers zijn er ook volkoren pasta en noedels die jouw maaltijd een stuk gezonder maken.

Drink genoeg water

Genoeg water drinken is ontzettend belangrijk. Het zorgt voor de afvoer van afvalstoffen. Ook hebben veel processen in jouw lichaam water nodig om te kunnen functioneren. Soms is het wel lastig om genoeg water te drinken. Hierbij is 1,5 liter het minimum. Je doet er goed aan om rond de 2 liter water te drinken. Wanneer je veel zweet – bijvoorbeeld door sporten of wanneer je dit van nature veel doet – is meer dan 2 liter aan te raden.

Natuurlijk is het wel lastig om altijd genoeg water te drinken. Misschien vergeet je het of houd je het niet bij waardoor je niet weet of je genoeg drinkt. Een manier om dit te vergemakkelijken is het drinken uit een waterfles. Zo kun je beter bijhouden hoeveel waterflessen je op een dag leeg drinkt. Je kunt deze waterflessen bedrukken met een bepaalde tekst of een plaatje wat jou kan helpen niet te vergeten om water te drinken! Ook kun je elkaar herinneren aan het water drinken. Zo help je jezelf en de ander!

Vermijd overbodige suikers

Suikers: ze zitten overal in. Niet alleen in jouw favoriete koekje, maar ook in brood, pasta, sauzen, snacks en marinades. Daarom is het belangrijk om kritisch te kijken naar de bestanddelen van de producten die jij eet. Check van tevoren goed wat er op de verpakking staat. Dit betekent niet dat je nooit meer wat lekkers mag of kan eten. Juist regelmatig genieten van zoetigheid draagt bij aan het kunnen volhouden van een gezonde levensstijl. Maar het is wel beter om dit met mate te doen. Probeer daarom vaker een stuk fruit of groente te eten als snack in plaats van zoetigheid. Ook minder of geen suiker drinken in de thee en koffie scheelt een hoop. Frisdranken vervangen door thee, minder zoete limonades en water met een smaakje zal ook bijdragen aan het minder binnenkrijgen van suikers.

De reden waarom te veel suiker niet goed is voor je heeft niet alleen te maken met aankomen in gewicht. Ook een wisselende suikerspiegel is niet goed voor jouw lichaam. Daarnaast vergroot je de kans op o.a. diabetes wanneer je stelselmatig veel te veel suiker consumeert.