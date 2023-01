Partner content

Goedkoper dan je denkt; handel importeren

Een echte ondernemer is altijd op zoek naar nieuwe kansen om een succesvol bedrijf mee te runnen. Of dit nu een nieuwe kapsalon, bouwbedrijf of bakkerij is. Voor ieder goed bedrijf is ruimte in de markt. Mensen starten snel als ZZP’er in een dienstverlenende sector. Er zijn echter ook andere mogelijkheden, namelijk een bedrijf starten in de handel. Zaken inkopen en vervolgens doorverkopen. Hier een bedrijf in starten is vaak lastiger, niet alleen omdat dit soms vooraf een grotere investering is, maar ook omdat het importeren van goederen als lastig en duur wordt ervaren. Dat is vandaag de dag nergens meer voor nodig. Een zeecontainer kan tegenwoordig al tegen een zeer aantrekkelijk tarief worden aangeschaft. Lees snel verder om te begrijpen hoe dat zit!

Ieder zijn container

Afgelopen jaren zagen we de transportkosten van goederen opeens door het plafond gaan. Dit kwam door wereldwijde pandemieën, en daarmee gepaard gaande lockdowns. Dit is echter vandaag de dag wel weer even anders, dit is bijna overal ter wereld verdwenen. Een container aanschaffen is vandaag de dag gemakkelijker én voordeliger dan ooit. Niet in de laatste plaats doordat er tegenwoordig een levendige handel is aan tweedehands zeecontainers van topkwaliteit. Het is dan ook aan te raden zelf in een container te investeren in plaats van deze te huren. Deze investering betaalt zichzelf dubbel en dwars weer uit.

Kosten zeevracht

Wanneer je een eigen zeecontainer koopt ben je vervolgens niet meer afhankelijk van een vervoerder, je kunt vrij je eigen vervoerder voor je container kiezen. Het is dan ook goed om op de verschillende voorwaarden en tarieven te letten. Hier zit namelijk nogal veel verschil tussen. Soms is een land gespecialiseerd in een gebied of land, zoals transport met een zeecontainer uit China. Ga hier dan (letterlijk) mee in zee wanneer jij goederen uit die regio wilt halen, ook wanneer ze niet de goedkoopste zijn. Het kan namelijk zijn dat er extra voorwaarden aan verbonden zijn, een specialist kent deze per regio.

De rekensom

Nu de arbeidsmarkt in Nederland zeer krap is, lopen productiekosten van goederen behoorlijk op. De transportkosten dalen daarentegen. Het is daarom een goed idee om producten in het buitenland in te kopen en deze goederen per zeevracht hierheen te laten komen. Vervolgens kun je deze in Nederland importeren en verkopen. Nog niet helemaal klaar om het te verkopen? Wanneer je zelf een zeecontainer aanschaft kun je de goederen eenvoudig nog even laten staan in je eigen container. Daar staan ze tenslotte veilig en goed opgeborgen.

Kortom, een zeecontainer aanschaffen en deze gebruiken voor transport is een enorme aanrader gezien de huidige marktontwikkelingen. De winst die je kunt maken op de verkochte goederen gaan je leuke voordelen opleveren. Wanneer je eenmaal de smaak te pakken hebt, zul je zien dat je de container constant weer gaat vullen met spullen en je vanuit de hele wereld de beste en meest voordelige goederen aan je handel kunt toevoegen.