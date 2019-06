GRATIS en betaald Tour de France Spel (min. 31.000 euro aan prijzen!)

Altijd al eens mee willen doen bij Zweeler maar getwijfeld over hoe leuk het is? Tijdens de Tour de France kun je Zweeler uitproberen met het GRATIS Tour de France spel 2019. Iedereen die een account heeft mag 1 team maken in het gratis spel, dat exact dezelfde opzet heeft als het 15+5 spel met 31.000 euro aan prijzen (1e prijs van 3.000 Euro). Ook bij het gratis spel zullen er prijzen (in totaal 100 euro) te winnen zijn in de vorm van bonusgeld. Hiermee kun je vervolgens meedoen aan betaalde spellen.

Klik hier om direct naar het Tour de France Spel (15+5) te gaan met een prijzenpot van minimaal 31.000 euro.

Klik hier om direct naar het GRATIS Tour de France spel te gaan!

Zweeler budgetspel Tour de France (min. 10.000 euro aan prijzen!)

Naast het selecteren van de juiste toppers gaat het in dit spel om het vinden van zogenaamde 'koopjes'. Renners die voor een lage waarde best veel punten binnenhalen. Daarnaast telt bij het budgetspel het eindklassement zwaar mee. Kortom, een totaal ander spel maar zeker niet minder leuk. Bovendien is er een eerste prijs van 2.000 euro!

Klik hier om direct naar het Tour de France (budget) Spel te gaan met een prijzenpot van minimaal 10.000 euro.

Waarom mee doen aan het Tour de France Spel 2019?

• Je betrokkenheid bij het wielrennen zal nog meer toe nemen. Het draait niet om 1 renner, maar om 20 renners die allemaal voor jou moeten presteren tijdens de koers.

• Het kost maar 10 euro en je krijgt er urenlang aan entertainment voor terug. Niet alleen bij het puzzelen naar het ideale team, maar ook tijdens de koers zorgen teams voor vreugde, maar zeker ook voor frustraties.

• Als je een groot gedeelte van de andere spelers weet te verslaan, kan je ook nog een leuke prijs winnen (1e prijs is 3.000 euro)! Er zijn 451 prijzen te winnen in het algemeen klassement!

Veel plezier!

If you like sports, you will love Zweeler!