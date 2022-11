Grote opkomst mantelzorgers in Kras Stadion

Donderdag 10 november was de ‘nationale dag van de mantelzorger’, een dag waarop mantelzorgers in het zonnetje worden gezet. Sociaal werker Yanaika Schouten ontving zo‘n 90 dames en heren die in de vroege middag konden genieten van een uitgebreide high tea in het FC Volendam stadion.

Namens het gemeentebestuur van Edam-Volendam was wethouder Vincent Tuijp aanwezig. Hij prees de mantelzorgers voor de zorg die zij dagelijks verlenen, maar merkte gelijktijdig op: ‘Let ook vooral op je éigen gezondheid. Het kan soms ongemerkt teveel worden.’

Tuijp was blij te kunnen vermelden dat er op nog geen twintig kilometer afstand een huis is ingericht om de eventuele druk van de mantelzorger even te verlichten. Ga voor meer informatie over Het Buitenhuis naar www.buitenhuiswijdewormer.nl.