Gun jezelf een hotel chique badkamer

In een chic hotel geniet je niet alleen van een prachtige slaapkamer, maar ook van de mooiste badkamer. Het goede nieuws is dat je dezelfde sfeer naar je eigen woning kunt halen. En dat hoeft helemaal niet zo duur te zijn! In dit artikel lees je een aantal tips om zelf een hotel chique badkamer te creëren. Gun jezelf een beetje extra luxe voor de dagelijkse routines. In een stijlvolle badkamer wordt jouw welverdiende me-time nog aangenamer.

Laat marmer terugkomen in de badkamer

Als er één materiaal een chique uitstraling heeft, dan is het wel marmer. We begrijpen dat echt marmer niet altijd binnen het budget valt. Gelukkig zijn er genoeg mooie alternatieven met een marmerlook. Kies bijvoorbeeld voor marmerlook tegels van keramiek. Dit materiaal heeft zelfs vele voordelen ten opzichte van echt marmer. Het is niet alleen voordeliger in aanschaf, maar ook krasbestendig, kleurvast, duurzaam en breed toepasbaar. Je kunt de tegels op de wand plaatsen of kiezen voor marmerlook vloertegels. Als je een beetje handig bent, kun je de tegels zelf zetten om extra geld te besparen.

Voeg gouden details toe

Met een paar gouden details geef je de badkamer al een chique touch. Momenteel zijn goudkleurige kranen bijvoorbeeld heel populair. Ook een spiegel met gouden omlijsting en gouden handgrepen op de badkamerkasten zijn een stijlvolle toevoeging.

Breng variatie aan in tegels

Vaak kiezen mensen voor één soort vloertegel en één soort tegel op de wand. In hotelbadkamers zie je meer variatie. Creëer daarom een statement wand in jouw eigen badkamer voor een luxueuze uitstraling. Kies bijvoorbeeld voor donkere tegeltjes met een visgraat motief of laat keramische tegels met een houtlook terugkomen. Bij totaaltegel heb je veel keuze uit chique badkamertegels.

Kies een vrijstaand bad of ruime inloopdouche

Als er voldoende ruimte voor is, mag een vrijstaand ligbad eigenlijk niet ontbreken. Het straalt veel luxe uit en heeft dezelfde look als in een 5 sterren hotel. Is de badkamer toch te krap? Dan is een ruime inloopdouche met een glazen wand ook een prachtige optie. Hang een grote regendouche op om het plaatje compleet te maken.

Voeg dimbare sfeerverlichting toe

In een hotel chique badkamer draait het om sfeer. Je creëert een aangename sfeer door middel van de juiste materialen, maar ook door zachte verlichting toe te voegen. Kies voor een dimbare LED lamp met een warme kleurtemperatuur. Dit functioneert als sfeerverlichting in de badkamer. Bij de spiegel kun je beter wel een neutrale lichtkleur kiezen voor optimaal zicht.