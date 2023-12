Partner content

Het belang van een doelgroep bij buitenreclame

Ondanks dat we een groot deel van onze tijd spenderen op onze telefoon, zijn we ook nog een groot deel van de tijd buiten. Denk bijvoorbeeld van je huis naar je werk toe gaan met vervoer, maar ook als je leuke dingen gaat doen met vrienden en vriendinnen. Het zal je dan vast ook wel eens opgevallen zijn dat er buitenreclame is, van borden en posters in de stad tot bij het bushokje. Bij buitenreclame is een doelgroep heel erg van belang, hieronder leggen we je uit waarom.

Locatie

Ten eerste moet je goed naar de locatie kijken als je je doelgroep gaat bepalen voor het maken van buitenreclame. Niet iedere locatie heeft dezelfde doelgroep aan mensen, sommige dorpjes komen bijvoorbeeld heel veel oudere mensen terwijl je in de stad weer een hele diverse doelgroep hebt. Ook zul je in de stad meer mensen tegenkomen als in een afgelegen dorpje.

Doelgroep

Voordat je een advertentie kan maken die effectief is, heb je een goede blik nodig op je doelgroep. Onder je doelgroep vallen verschillende dingen, denk bijvoorbeeld aan leeftijd, geslacht, inkomen en interesse. Hier moet je eerst achter zien te komen voordat je echt een goed iets kan neerzetten.

Analyseren

Als je eenmaal de doelgroep in kaart hebt gebracht en de advertentie hebt gemaakt, dan wordt het tijd om te analyseren. Bereikt je advertentie wel de gewenste doelgroep? Zo niet, dan kan het misschien komen omdat de buitenreclame niet op de goede locatie staat, of omdat de advertentie van zichzelf niet pakkend genoeg is voor de doelgroep.

Concurrentie

Het kan ook helpen om naar concurrenten te kijken, hoe pakken hun het aan als het gaat om buitenreclame? Je kunt een hele boel leren van je concurrenten, niet alleen hoe je dingen juist wel moet aanpakken, maar ook hoe je dingen beter niet kan aanpakken.

Buitenreclame is nog steeds een belangrijk onderdeel van alle reclame die we tot ons nemen op een dag, ondanks dat we een groot gedeelte van onze tijd in de digitale wereld zijn, zijn we ook nog een groot deel in de buitenwereld. Voor buitenreclame is een doelgroep erg belangrijk, je moet hierbij met verschillende dingen rekening houden, zoals de locatie. Als je de doelgroep eenmaal in beeld hebt en een advertentie hebt gemaakt, dan moet je gaan analyseren of de boodschap wel aankomt bij de doelgroep. Als laatste kan het helpen door bij je concurrenten te kijken.