Partner content

Het belang van korte trainingen, cursussen en opleidingen voor ondernemers én hun personeel

Ondernemen in Nederland betekent: continu op het vinkentouw van innovatie en kennis zitten. Jezelf steeds vernieuwen. Dat geldt voor zowel werkgever als personeel. Vandaar dat er aan de lopende band relatief korte cursussen, opleidingen of trainingen worden aangeboden. Bijvoorbeeld BHV - bedrijfshulpverlening. Of VCA. Behalve het eerste doel van deze opleidingen, in dit geval een veilige werkvloer en mensen die weten hoe ze in bepaalde situaties moeten handelen, kleven er meer voordelen aan het opdoen van die kennis.

BHV en VCA: zo gehaald, nuttig op elke werkvloer

Om een zo veilig mogelijke werkplek te creëren, laat je één of meer mensen een cursus BHV volgen. Zowel degenen op de werkvloer als leidinggevenden hebben eveneens baat bij VCA in veel branches. Meer weten over trainingen en trainingsvormen? Op het platform 112BHV zie je een mooi overzicht van allerlei korte opleidingen die werkgever en -nemer completer maken. Ze zijn veelal niet ingewikkeld, wel verrijkend.

Meer algemene ontwikkeling motiveert en geeft zelfvertrouwen

Het is überhaupt fijn om eens in de zoveel tijd uit de dagelijkse routine gehaald te worden - cursusdagen zoals die van 112BHV zijn doorgaans gezellige bijeenkomsten - maar een extra training motiveert ook. Als werkgever spreek je een soort vertrouwen uit als je deze aanbiedt. Want na het afronden van de opleiding hebben ze er één of meer verantwoordelijkheden bij en voelen ze zich meer gewaardeerd. Het is tevens goed voor het zelfvertrouwen, die extra algemene ontwikkeling over wat de veiligheid op een werkvloer zoal inhoudt.

Ook goed voor je bedrijfsimago

Ondernemers die hun personeel de mogelijkheid geven de nodige trainingen te volgen, laten naar buiten toe zien hun zaakjes goed voor elkaar te hebben. In dit geval qua veiligheid, maar er zijn nog tal van andere korte opleidingen beschikbaar. Dat kan Sociale Hygiëne zijn (SVH), een training 'spreken in het openbaar' of iets dat bijdraagt aan de duurzaamheid van je organisatie. Een werkgever die bereid is zijn personeel te helpen doorgroeien, staat er doorgaans beter voor dan degenen die deze kansen laten schieten. Zaken als veiligheid en duurzaamheid communiceer je vanzelfsprekend ook extern, onder het kopje Wie Zijn Wij.

Meer cursussen, ook op digitaal gebied

Over communicatie gesproken: denk verder aan een schrijf- en fotografeercursus voor je marketingafdeling. Die twee begrippen worden gezien het vele gebruik van woord en beeld op sociale kanalen steeds noodzakelijker. Het belang van de juiste woordkeuze en toon in foutloze teksten wordt nogal eens onderschat. Net als mooi beeldmateriaal waarmee je je volgers een inkijkje in jouw keuken biedt. Hoe dan ook is het altijd interessant voor ondernemers om te kijken hoe ze zich samen met hun personeel kunnen blijven vernieuwen.