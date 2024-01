Partner content

Het duurzaamste bouwmateriaal voor al je woonwensen: hout komt als winnaar uit de strijd

In deze eeuw maken we, beter laat dan nooit, onze woningen steeds duurzamer. Dat uit zich niet alleen in zonnepanelen en warmtepompen, maar ook in het gebruik van duurzame bouwmaterialen. Hoewel veel huizen uit beton worden opgetrokken, maken we de boel sfeervol met tijdloos hout. Misschien even weggeweest als basismateriaal, maar anno nu blijkt het een razend populair materiaal met een warme, klassieke uitstraling. Waar pas je zoal hout toe? Op meer plekken dan je denkt.

Trap renoveren: kies voor eikenhout

De trap is meestal de eerste blikvanger zodra je een huis binnenkomt, zeker als deze van hout is gemaakt. Je hebt er jaren zo niet decennia plezier van, het oogt klassiek en tegelijk modern en de sfeer in je hele hal of woonkamer krijgt een boost. Is jouw trap een probleemkindje dat je nu eens eindelijk goed wilt aanpakken? Overweeg dan een eiken traprenovatie, uitgevoerd door ambachtslieden.

De eettafel, het stralende middelpunt van elke woning

Het mooie van hout is dat elke nerf, elke kwast uniek is. De tint van elke soort hout past daarnaast bij elke woonstijl. Dat zien we mooi terug in de houten eettafel, het stralende middelpunt van je woonkamer, keuken of woonkeuken. Behalve gegeten en gedronken wordt hier gewerkt, gespeeld en in sommige huishoudens zelfs tv gekeken. Het is de plek waar je de dag begint en afsluit. Dat deze sfeervol moet zijn, is evident.

Houten tuinmeubilair

Ook buiten zorgt hout voor een ambiance die aansluit bij het groen. We hebben het buitenleven herondekt tijdens de coronacrisis en steeds meer bewoners maken van hun dakterras, balkon of tuin sindsdien een gezellige tweede woonkamer. Omdat we meer zijn gaan thuiswerken - en dit niet zelden buiten gebeurt op zonnige dagen - moeten de tuinmeubels functioneel zijn. En sterk en vochtbestendig, want in de lente sta je hier moestuinplanten te verpotten en in de winter wil je de hele boel niet naar binnen hoeven verplaatsen.

De klassieke boekenkast

Met je eigen boeken- en platenverzameling geef je je woonkamer meer persoonlijke smoel. Een eikenhouten boekenkast, liefst de gehele wand vullend, is een voorbeeld van een authentieke eyecatcher. Zo'n kast vol muziek en literatuur werkt uitermate inspirerend. De houtspecialisten van Hout van Toen adviseren je graag over het ontwerp van zo'n boekenkast, en maken deze desgevraagd op maat. Wist je trouwens dat een wand gevuld met boeken je woonkamer beter isoleert? Dat is slechts één fijne bijkomstigheid, want je geniet vooral van de schoonheid en sfeer die deze nieuwe, op maat gemaakte houten kast geeft.