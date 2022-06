Bedrijf in Beeld

Het groene Topsy Fashion is klaar voor de toekomst

Door: Kevin Mooijer Vernieuwde webshop overstijgt fysieke winkel Waar de volledige modewereld op pauze kwam te staan tijdens de coronacrisis, gold voor Topsy Fashion juist het tegenovergestelde. In de onzekere periode groeiden de geliefde damesmodewinkel en de bijbehorende webshop naar ongekende hoogte. In het proces oversteeg de webshop de fysieke winkel zelfs. Inmiddels heeft het merk Topsy Fashion een metamorfose ondergaan. Het logo, de huisstijl en de mateloos populaire onlineshop zijn gemoderniseerd. Het vernieuwde www.topsy-fashion.nl heeft de uitstraling van een prominente modeketenwebsite. Bovendien zijn Peter en Roos Groot – de mensen achter Topsy – de samenwerking aangegaan met Tree-Nation. Voor iedere € 150,- die bij Topsy wordt besteed, plant Topsy in de strijd tegen klimaatverandering een boom in Nepal.

In een ontzettend klein winkeltje langs de Meerzijde zag Topsy 41 jaar terug het levenslicht. ,,Mijn moeder Ineke is de oorspronkelijke oprichtster van onze winkel”, zegt Peter Groot. ,,De eerste winkel was zó klein dat klanten naar het zoldertje moesten om kleding te passen. Al een jaar later verhuisde Topsy naar een drie keer groter pand in de Zeestraat. ,,Na die stap won de winkel aan populariteit. Topsy beschikte al gauw over een grote en trouwe klantenkring.” In 1995 werd bekend dat Ineke ongeneeslijk ziek was. Als gevolg namen haar zoon Peter en zijn vrouw Roos Topsy over. Hoewel de aanleiding van de overname van trieste aard was, zou het uitbouwen van een eigen modezaak een mooie nieuwe uitdaging blijken voor Peter en Roos.

Klein imperium

Na allebei hun sporen al te hebben verdiend in de confectiewereld kenden Peter en Roos de landelijke modewereld als geen ander. Het stel bouwde de knusse damesmodezaak uit tot een klein imperium. ,,In de loop der jaren hebben we de winkel steeds uitgebreid”, zegt Peter. ,,We hebben onder meer verdiepingen op het pand gebouwd, hebben het aangrenzende pand gekocht en bij de winkel getrokken en momenteel huren we het naastgelegen pand aan de andere kant van de winkel. Vanuit dat huurpand wordt de Topsy-webshop gerund.”

Hoewel de webshop de fysieke winkel inmiddels voorbijgestreefd is, moet het ondernemende echtpaar er niet aan denken afscheid van het pand in de Zeestraat te nemen. ,,De winkel is ons uithangbord”, zegt Roos. ,,Daar ontvangen we klanten uit de regio en klanten die een dagje Volendam doen.” De gigantische winkel wordt gerund door een team van maar liefst twintig mensen. ,,We hebben standaard een uitgebreid assortiment op voorraad. Mocht het een keer voorkomen dat we een bepaalde kleur of maat van een kledingstuk niet meer hebben liggen, dan kan het artikel via een van de gloednieuwe touchscreens in de winkel met een druk op de knop besteld worden.”

Grootste aanbod van Nederland

Topsy staat in directe verbinding met de merken die in de winkel worden aangeboden. ,,Een groot voordeel van die korte lijntjes is dus dat we altijd over de complete collecties van merken beschikken”, vervolgt Roos.

,,Dat geldt voor zowel de winkel als de website. Van meerdere merken beschikken we zelfs al over het grootste aanbod van Nederland.” Topsy’s webshop werd in 2017 opgericht als verlengstuk van de winkel, maar tijdens de coronapandemie explodeerde de online winkel. ,,Sinds 2019 zijn we met 50% gegroeid. Als een van de weinige retailers maakten wij de keuze om de nieuwe collecties juist wel in te kopen.” Het risicovolle besluit viel goed uit voor Topsy.



Peter: ,,Inmiddels verkopen we ook in de winkel alleen nog merken die we ook online kunnen aanbieden. Topsy richt zich voornamelijk op acht grote merken: Studio Anneloes, Jane Lushka, Summum, Aaiko, Geisha, Nukus, Morgan de Toi en K-Design. Het is onze ambitie om een mini-platform te creëren waar wij voor deze acht merken het meest complete aanbod van Nederland zowel online als offline kunnen aanbieden. We waren vorig jaar de eerste multi-brand winkel in onze branche die op deze manier met de koppeling van voorraden werkt en hebben sindsdien een voorsprong op andere webshops en winkels.”

Strijd tegen klimaatverandering

Topsy wil excelleren binnen een nichemarkt en dankzij de recentelijke groei is het bedrijf op de goede weg. ,,De groei is gepaard gegaan met een nieuw verhaal”, vervolgt Peter. ,,Om ons steentje bij te dragen aan een betere wereld zijn we de samenwerking aangegaan met Tree-Nation. De missie van Tree-Nation is om de wereld te herbebossen. Het planten van bomen is een van de meest efficiënte oplossingen om klimaatverandering tegen te gaan. Dankzij de herbebossingstrajecten helpt Tree-Nation om bossen te herstellen, banen te creëren, lokale gemeenschappen te ondersteunen en de biodiversiteit te beschermen.” De aansluiting van Topsy bij Tree-Nation houdt in dat voor iedere € 150,- die in de winkel óf webshop bij Topsy wordt besteed, een boom in Nepal wordt geplant. ,,Onze keuze viel op Nepal enerzijds omdat je de mensen aan werk helpt en anderzijds omdat het cruciaal is dat het Himalayagebergte water vasthoudt. Zodoende wordt voorkomen dat bij hevige regenval het water niet direct de rivieren in stroomt.

De geplante bomen houden het water vast en voorkomen overstromingen. Dit heeft een effect tot in India en Bangladesh. Donderdag zijn namens Topsy de eerste zeshonderd bomen geplant! Het is ons streven om jaarlijks duizenden bomen te gaan planten in Nepal.” Topsy is uitgegroeid tot een groen merk. In de nieuwe huisstijl komt dat feit nog eens nauwgezet terug. ,,Van het logo tot de webshop en van de gebruikte materialen tot het lettertype, de complete huisstijl is onder handen genomen om aan te sluiten bij het nieuwe verhaal”, zegt Roos. ,,Topsy is klaar voor de toekomst.”

Naast het Tree-Nation initiatief én het oude, vertrouwde bonuspuntensysteem heeft Topsy een actie voor members. Wanneer je member wordt spaar je niet alleen voor bonuscheques en help je bij het planten van bomen via Tree-Nation, maar bovendien krijg je een cadeaubon van € 25,- op je verjaardag en word je als eerste op de hoogte gebracht van nieuwe collecties en aanbiedingen. Ga voor meer informatie naar www.topsy-fashion.nl.