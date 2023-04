Partner content

Hoe bereid je je voor op een airsoftskirm? de 5 belangrijkste regels

Als u geïnteresseerd bent in airsoft en het wilt proberen - maar u weet niet waar u moet beginnen - dan bent u bij ons aan het juiste adres! Wij hebben voor u een lijst opgesteld met de belangrijkste regels en organisatorische stappen. Het omvat de benodigde apparatuur en accessoires en legt alle airsoft-gerelateerde complexiteiten uit. Met ons kunt u zich gemakkelijk voorbereiden op uw eerste airsoft shooter. Nu verder met wat u nodig heeft!

1. Een team samenstellen of vinden

Airsoft is een teamsport, dus eerst en vooral zult u andere spelers moeten vinden - maak zowel uw eigen team als dat van de tegenstander compleet. Zelfs als u geen bereidwillige mensen kunt vinden in uw dichtstbijzijnde sociale groep, kunt u nog steeds lid worden van de airsoft gemeenschap! U hoeft alleen maar een bedrijf te vinden dat airsoft evenementen organiseert. Ze zijn te vinden in veel grotere steden en organiseren regelmatig wedstrijden, zodat u zich gemakkelijk kunt aansluiten bij andere deelnemers. Je kunt ook op zoek gaan naar een airsoft team bij jou in de buurt dat besloten bijeenkomsten organiseert - zoek er een op sociale media en op thematische forums.

2. Koop een airsoft geweer

Een andere stap betreft het kiezen van de juiste uitrusting. U kunt niet ten strijde trekken zonder een airsoft guns en de juiste munitie - d.w.z. plastic of biologisch afbreekbare BB's. Airsoft geweren zijn een zeer diverse groep apparatuur, verkrijgbaar in een brede prijsklasse. Dit zijn bijvoorbeeld karabijnen, airsoft sniper, revolvers en pistolen. Om te beginnen adviseren wij echter een elektrisch airsoft geweer - uit de lagere prijsklasse. U kunt een universeel en efficiënt airsoft guns kopen voor ongeveer 80-100 € - perfect voor het begin van uw airsoft avontuur. U kunt uw uitrusting het beste bestellen in een online winkel zoals Gunfire.com - gespecialiseerd in de verkoop van airsoft accessoires. Dergelijke winkels bieden de grootste selectie en u kunt ook goede koopjes krijgen - dat wil zeggen uitrusting van goede kwaliteit voor een betaalbare prijs.

3. Zorg voor oogbescherming

Airsoft is een zeer veilige sport - voor de aankoop en het gebruik van een airsoft geweer zijn geen vergunningen nodig. Airsoft BB's zijn klein en geschoten worden is niet erg pijnlijk - maar er is één gebied van ons lichaam dat bescherming vereist, voor het geval dat. We hebben het natuurlijk over de ogen! In de reglementen van elk airsoft evenement staat dat je je ogen moet beschermen met een speciale bril of goggles. Daarnaast kun je ook kniebeschermers en een helm overwegen, maar het gebruik daarvan hangt af van de individuele voorkeuren van elke speler.

4. Kies het spelscenario dat het beste bij u past

"Airsoft skirm" is een zeer algemene term die verschillende spelscenario's en thema's omvat. Ze worden gekenmerkt door een verschillende intensiteit of tijd die aan een bepaalde wedstrijd moet worden besteed. U kunt de spelkeuze aanpassen aan uw levensstijl, fysieke mogelijkheden en wensen. Speedsoft is een zeer snel spel dat een geavanceerde fysieke conditie vereist. Meerdere uren vechten in beboste gebieden en veel rondrennen is geen lachertje - in tegenstelling tot wedstrijden in gesloten ruimtes (CQB) - ook intens, maar de afgelegde afstanden zijn veel korter. MilSims zijn bedoeld voor liefhebbers van realistische nagespeelde oorlogsvoering.

5. Bereid je voor op veel plezier!

Airsoft is een sport die het adrenalineniveau doet stijgen en voor veel spanning zorgt. Het competitie-element is zeer aanwezig en naast fysieke activiteit en conditie vereist het ook strategisch en tactisch denken. Hierdoor biedt het veel plezier en kunnen deelnemers vele uren bezig zijn. Als u wat spanning mist in uw leven - airsoft is de perfecte keuze!