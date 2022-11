Partner content

Hoe de beste langetermijncryptocurrencies te kiezen voor uw beleggingsportefeuille

Voordat u zich in het creëren van een lange termijn cryptogeld beleggingsportefeuille, zijn er vier kritische vragen die u moet overwegen.

1. Wat is uw risicotolerantie?

Om in te kopen of te beleggen in de beste cryptomunten lange termijn, moet je een hoge risicotolerantie hebben. Cryptocurrency waarden stijgen en dalen drastisch. Bovendien zijn er geen garanties dat ze niet zullen instorten.

Neem de tijd om na te denken over wat er met je zou gebeuren als al je cryptogeld plotseling waardeloos zou worden. Nogmaals, het zetten van uw geld in cryptogeld is speculeren en niet investeren, per se. Je kunt alleen maar hopen dat je in de toekomst je munten kunt verkopen voor meer dan je ervoor hebt betaald.

2. Waarom koopt u Crypto?

Stel dat u jaren verwijderd bent van uw pensioendatum en u besluit dat u minstens 20% van uw beleggingsportefeuille moet toewijzen aan agressieve beleggingen. Als jij dat bent, dan kan langdurige cryptocurrencies een manier zijn om hoge rendementen te behalen.

Er is een lange termijn waarde verbonden aan cryptocurrencies als gevolg van blockchain technologie. Dit heeft een oneindig potentieel om innovaties binnen de financiële en andere industrieën aan te drijven. Daarom, investeren in crypto voor de lange termijn is als investeren in het juweel in de kroon die blockchain is.

3. Hoe en waar wilt u Crypto kopen?

Je kunt dit als triviaal zien, maar je kunt niet zomaar een bank of andere financiële instelling binnenlopen en cryptocurrency kopen. Peer-to-peer platforms en cryptogeld uitwisselingen werken onder weinig of geen regelgeving. Dat betekent dat u als belegger niet beschikt over het toezicht en de bescherming die worden geboden door reguliere investeringsplatforms en banken.

Je hebt de extra last van het beoordelen en evalueren van verschillende beveiligingslagen binnen je voorkeursplatform. Een deel van uw due diligence is het vinden en veiligstellen van de juiste portemonnee. Uw portemonnee kan cloudgebaseerd zijn of een fysiek apparaat dat u veilig thuis kunt bewaren. Er is het extra gevaar dat als u uw sleutels verliest, u ook uw investering verliest.

4. Welke Crypto gaat in uw langetermijnbeleggingsportefeuille?

Duizenden token opties zijn beschikbaar in de crypto markt.

Bitcoin heeft het voordeel dat ze de eerstgeborene is, het grootste marktaandeel heeft en momenteel het meest populair is. Deze eigenschappen kunnen Bitcoin te handhaven en waarde te verhogen na verloop van tijd, waardoor het een van de veiliger op lange termijn cryptogeld beleggingsactiva.

Omgekeerd, kunt u merken dat minder bekende valuta 's zijn drijvende kracht achter innovatie. Dergelijke innovaties hebben vaak white papers die u kunt bekijken om meer te weten te komen. Overweeg of het groeipotentieel opweegt tegen het grotere risico.

In de cryptogeld wereld, bijna alles kan leiden tot buitensporig hoge rendementen van een crypto —neem dogecoin, bijvoorbeeld, die zag een enorme stijging van de waarde ondanks dat begonnen als een grap. Natuurlijk, wat omhoog gaat kan ook naar beneden komen, en dogecoin prijzen deed — dramatisch.

Goed om te weten

Cryptocurrencies zijn zeer onstabiel. Hoewel beleggen in digitale activa een manier kan zijn om snel rijkdom te vergaren, kan uw beleggingsportefeuille in slechts één dag dalen.

Is het de moeite waard te investeren in cryptocurrencies voor de lange termijn?

Het juiste antwoord op deze vraag hangt af van uw investeringsdoelen. Als je wat extra geld hebt dat je het niet erg vindt om een tot twee decennia lang te investeren, dan kan investeren in crypto een geweldige optie zijn.