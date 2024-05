Ondernemend

Partner content Hoe je kunt voorkomen dat je collageen afneemt Hoewel enig collageenverlies onvermijdelijk is naarmate je ouder wordt, kun je het proces vertragen en de hoeveelheid verandering die je lichaam ervaart verminderen. Het is essentieel om het natuurlijke collageen van je lichaam te beschermen als je huidveroudering wilt vertragen. Gelukkig zijn er enkele eenvoudige maatregelen die je kunt nemen om ervoor te zorgen dat jouw collageen boost niveaus zo hoog mogelijk blijven. Blijf gehydrateerd

Het drinken van water is vaak wat je nodig hebt om je huid in het algemeen te verbeteren. Het lichaam is sterk afhankelijk van water, dat ervoor zorgt dat voedingsstoffen worden opgenomen, cellen kunnen interageren en dat alles vrij kan bewegen. Naast het drinken van veel water, hydrateer je het beste je huid elke ochtend en avond met een lotion.

Vermijd de zon

Om verschillende redenen is zonlicht slecht voor de huid. Het beschadigt cellen, droogt de huidbarrière uit en breekt collageen en elastine af. Het kan lang duren voordat je huid haar veerkracht en elasticiteit heeft hersteld nadat deze vezels zijn afgebroken. Draag elke dag zonnebrandcrème met een SPF van 30 of hoger en blijf zoveel mogelijk uit de zon.

Stoppen met roken

Veel mensen roken sigaretten om te ontspannen, maar het gebruik van tabaksproducten kan je huid beschadigen en stress verhogen. Sigarettenrook bevat chemicaliën die collageen en elastine beschadigen, hyperpigmentatie veroorzaken, de bloedsomloop verminderen en meer. Het is van cruciaal belang dat je minder rookt als je al rookt en je je zorgen maakt over je huid.

Neem maatregelen om vervuiling te voorkomen

Wist je dat luchtvervuiling het collageen in je huid kan aantasten? Ontstekingen en de productie van vrije radicalen door luchtverontreiniging in je huid leiden tot collageenafbraak en rimpel- en verslappingsproblemen. Regio's met veel vervuiling, zoals binnensteden, zijn vaak onmogelijk te vermijden, maar je kunt je huid beschermen door deze elke dag te wassen, te exfoliëren en zonnebrandcrème en een beschermende vochtinbrengende crème te gebruiken.

Consumeer meer antioxidanten

Blauwe bessen van noototheek.nl, donkere bladgroenten en kersen zijn slechts enkele voorbeelden van voedingsmiddelen met veel antioxidanten die geweldig zijn voor je huid en algehele gezondheid. Indringende, ongewenste stoffen worden geneutraliseerd door antioxidanten, waardoor de indringers je collageen niet kunnen afnemen. Sla hier rijkelijk producten van in, want voedingsmiddelen met veel antioxidanten leveren vaak ook extra water en vitamine C. Dus, wil jij ook zien te voorkomen dat je collageen afneemt? Dan weet je nu wat je te doen staat!

