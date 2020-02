Partnercontent

Hoe je zelf voor de natuur kunt zorgen

We worden dagelijks omringd door berichtgeving over klimaatverandering en milieumaatregelen die de politiek ons voorstelt. Maar wat kunnen we zelf doen?

De 28-jarige Klokhuis presentatrice Janouk Kelderman reisde af naar Nieuw-Zeeland en zag dat de mensen zich daar veel bewuster zijn van de natuur en de stappen die ze zelf kunnen zetten om het milieu geen schade aan te doen. Zo tref je er in de supermarkten geen plastic op de groente- en fruitafdeling.

Minder plastic gebruiken

Ze wil graag anderen inspireren om bewuster met het milieu om te gaan door niet op de politiek te wachten, maar zelf stappen te ondernemen. Minder plastic gebruiken of een tijdje geen nieuwe kleren kopen. Eén Ted Baker tas is genoeg. Daar hoef je er niet drie van te hebben.

Haar persoonlijke zoektocht brengt haar regelmatig naar het buitenland. Daarnaast is Janouk in eigen land veel buiten om de natuur te ervaren. Ze is een zogenoemd buitenmens. Uitgerust met een Rains rugzak houdt ze van buitensporten. “Laatst heb ik een serie gemaakt over alle nationale parken in Nederland, zo gaaf. We hebben het altijd over de bekende parken in het buitenland, maar in Nederland hebben we de Biesbosch, de Oosterschelde en de Weerribben-Wieden.”

Natuur belangrijk onderdeel van leven

“De natuur is altijd al een belangrijk onderdeel van mijn leven geweest. Ik heb als kind niks anders gedaan dan buiten ravotten. Nu kan ik er uitwaaien en mijn hoofd leeg maken, maar ook nieuwe energie opdoen wanneer ik vermoeid ben,” vertelt ze in een eerder interview. De natuur is voor haar dan ook enorm belangrijk. Ze wil anderen inspireren er alles aan te doen om die natuur te sparen.

Ze is van mening dat we goed voor de natuur moeten zorgen. Dat begint al bij de jongeren met hun schooltas. “Onlangs heeft het WNF Toekomstkunde gelanceerd, lesmateriaal waardoor jongeren leren over klimaat, natuur, duurzaamheid en wilde dieren. Het is mijn grote drijfveer om anderen te leren over klimaatverandering en hoe ze in actie kunnen komen. Ik denk dat onderschat wordt in hoeverre kinderen al bezig zijn met duurzaamheid. Volgens Janouk is het enorm belangrijk om jongeren bewust te maken van de zorg voor onze natuur. En wat je daar zelf aan kunt doen.