Hoe kom je de wintermaanden veilig door in Volendam?

Lage temperaturen, donkere dagen en gladde wegen: de winterperiode is weer op volle gang in Nederland. Het zijn de tijden dat je het liefst de hele dag onder je deken kruipt en een film kijkt, maar helaas gaan de verplichtingen gewoon door. Ook is het zo dat je in de winterperiode vaak een hogere kans hebt om ziek te worden of bijvoorbeeld makkelijker pech kan hebben met de auto door meer neerslag. Met een aantal voorbereidende tips kom je echter eenvoudig de winter door.

Bewegen en socialiseren

De koude en grauwe dagen ervaren veel mensen vaak als weinig aanmoediging om het huis uit te gaan. Toch is een van de beste recepten om mentaal en fysiek gezond te blijven tijdens de winter om eropuit te gaan. Kleed je warm aan en ga lekker wandelen, hardlopen, fietsen of een andere manier van bewegen. Dit kan je alleen doen, maar nog leuker is het om dit samen met iemand anders te doen als een vriend(in) of familielid. Op deze manier vergeet je bijna dat je aan het bewegen bent omdat je gewoon gezellig op pad bent.

Maak een vrolijke winter playlist

Dat muziek een medicijn kan zijn voor vele mensen is al vaker bewezen uit onderzoek: muziek kan troost bieden, roept herinneringen op en kan mensen verbinden. Muziek heeft als het ware magische krachten en kan je ook helpen bij het bepalen van je gemoedstoestand. Hoewel het verleideljk kan zijn om alleen maar rustige en trieste muziek op te zetten op donkere dagen, is het juist goed om tegen je gevoel in te gaan en vrolijke, upbeat muziek op te zetten. Met een goede playlist wordt je iedere dag weer aangemoedigd om het beste ervan te maken, ook al zit het weer niet altijd mee.

Maak je auto winterproof

Met meer neerslag op het weerbericht neemt de kans ook toe op valpartijen op de weg. Belangrijk is om je auto hierop voor te bereiden door je zomerbanden door winterbanden te vervangen. Winterbanden zijn essentieel om veilig de weg op te kunnen tijdens gladde, winterse omstandigheden. De banden zorgen voor meer grip op de weg door de diepere groeven en zachtere rubbercompound waardoor het aantal ongevallen in de winter eenvoudig kan afnemen.

Strooien, strooien en nog eens strooien

Een andere manier om gladde wegen te kunnen trotseren, of eerder te voorkomen, is het strooien van zout door het inhuren van een strooidienst als bedrijf in Volendam. Met zout op de weg kunnen veel problemen worden voorkomen doordat zout zorgt voor het verlagen van het vriespunt met een aantal graden.

Zeker op bedrijfsterreinen kan het aanpakken van de wegen belangrijk zijn om de werkdag normaal te kunnen laten verlopen. Vertraging van de productie oplopen is allesbehalve ideaal en iets wat liever voorkomen wordt. Met gladheidsbestrijding Nederland hoef je als bedrijf in Volendam hier niet meer over na te denken en kan je gewoon doorwerken, ook op de koudere en gladde dagen.

Een lichtje in de donkere tijd

Omdat we in de winter letterlijk een gebrek aan licht hebben, kan je dit simpel aanpakken door zelf het licht in huis te halen. Dit kan bijvoorbeeld door lichtsnoeren op te hangen in je huis, vrolijke kaarsjes aan te steken of lampionnetjes in je tuin te zetten. Zorg overdag ook voor genoeg licht in huis door de gordijnen lekker open te zetten en bijvoorbeeld het snoeien van overbodige takken in de tuin zodat al het licht zijn weg naar binnen kan vinden.

Madelein Feij

22-1-2024