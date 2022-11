Partner content

Hoe maak je de lekkerste pizza?

Er is niet voor niets een speciale pizza-academie in Italië, waar de pizzaioli het vak leren. De allerlekkerste pizza's proef je natuurlijk in het land van herkomst, maar daar ben je niet altijd. Thuis kan het met een pizzarette, een pizzaoven die voor de juiste garing zorgt en dat herkenbare, knapperige en luchtige effect sorteren dat je met je combi-magnetron niet voor elkaar krijgt. Een aantal tips om thuis heerlijke pizza's te maken!

Een pizzarette

Het juiste deeg

Een kleine pizzarette kopen is geen hogere wiskunde. Maar dan het deeg. Hoe maak je dat? Daar zijn duizend manieren voor. In elke streek, familie, stad of dorp hebben ze weer hun eigen recepten, maar over het algemeen heb je genoeg aan zout, bloem van het type '00, warm water en verse bakkersgist. Zoek anders Jamie Olivers recept op, hij reisde maandenlang door de bakermat van de pizza en kwam tot zijn eigen verhoudingen qua bloem en water. Voor de creatieveling is het gewoon een kwestie van uitproberen. Minimaal tien minuten kneden!

De traditionele ingrediënten voor het beleg

In de traditionele Italiaanse keuken geldt: less is more. Je kent wellicht de spaghetti AOP, die is in een handomdraai bereid en kent slechts enkele ingrediënten. Heerlijk gerechtje, net als de oorspronkelijke pizza's zoals ze ooit in Napels bekend werden als nationale gerecht: Napoletana, Margherita en Marinara. Breid deze ideeën eventueel uit met verse tomaten, gegrilde groenten of andere kaassoorten. De standaard kaassoort op een pizza is mozzarella. Knijp deze goed uit voordat je hem op de pizza verkruimelt. Een laagje lekkere olijfolie maakt het geheel af.

De tomatensaus: hou het simpel

Ook bij het bereiden van de saus hou je het simpel en gebruik je alleen tomaten uit blik van een Italiaans merk (Mutti of Cirio), wat gedroogde oregano, zout, olijfolie en eventueel wat knoflook. Sommige pizzaioli verwarmen de saus niet eens: alles in de blender en klaar. Heb je saus over, dan kan die in diverse gerechten gebruikt worden, of de vriezer in. Net als het deeg dat je niet gebruikt.

Maak er geen mislukte fusionkeuken van

Je moet het uiteindelijk natuurlijk zelf bepalen, maar de pizza is zo'n succes geworden door zijn eenvoud. En niet door bedrijven die er een mislukte fusionkeuken van maken en pizza's met shoarmavlees, ananas of "bolognesesaus" proberen te slijten aan de consument. Dat heeft niks meer met een pizza te maken en is meer het soort eten dat je na een avond flink stappen gaat eten.