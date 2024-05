Partner content

Hoe maak je een goed lichtplan voor de keuken?

In een keuken heb je verschillende bronnen van licht nodig. Je moet zowel goed kunnen zien wat je doet op het aanrechtblad, als dat je sfeerverlichting nodig hebt in de overige hoeken. In de keuken spendeer je waarschijnlijk veel tijd, dus het is het waard om er een warme plek van te maken. Het is allereerst een goed idee om zo veel mogelijk gebruik te maken van daglicht. Je kunt hiervoor dakramen velux laten plaatsen en met een elektrische zonwering kun je ook nog eens zelf de lichtinval plaatsen. Als basisverlichting kom je met een opbouwspot al een heel eind, want je kan de losse lampen bijvoorbeeld op het aanrechtblad richten. Maar hoe doe je dat met de rest van de ruimte? Hieronder lees je wat er niet mag missen in een goed lichtplan voor jouw keuken.



Sfeervolle hanglampen voor diners

Mooie hanglampen zijn onmisbaar voor een fijne sfeer, maar nemen het meeste plek in in het lichtplan. Het is dus handig deze als eerste een plek te geven in het lichtplan. Een lichtplan begin je door een plattegrond te tekenen. Je kunt zo goed zien waar er ruimte zou zijn voor het ophangen van sfeervolle hanglampen. Een hanglamp rookglas kan een mooi licht geven dat zowel sterk genoeg is om goed te zien wat je eet, als sfeervol genoeg om een gezellig of romantisch diner bij te hebben. Deze lampen hangen van het plafond af en zijn ideaal om boven een eettafel te hangen. Een hanglamp rookglas is perfect voor de keuken, waar je waarschijnlijk niet veel plek zou hebben voor staande lampen bijvoorbeeld.



Functioneel licht om te koken

In een keuken vinden verschillende activiteiten plaats die allemaal ander soort licht behoeven. Tijdens het koken zul je sterker licht nodig hebben dan tijdens een diner bijvoorbeeld. Het licht boven het aanrechtblad hoeft niet heel sfeervol te zijn, maar moet vooral functioneel zijn. Denk bijvoorbeeld een ingebouwde of losse spotjes die je precies kunt richten op de plek waar je de groenten snijdt. Als je hier geen plek voor hebt, kun je ook aan een ledstrip denken die je verdekt kan monteren onder de rand van keukenkastjes boven het aanrechtblad.



Breng activiteiten in kaart

Wanneer het keukenblad en de eettafel voorzien zijn van licht, is de rest van de ruimte aan de beurt. Op de plattegrond kun je cirkels zetten op plekken waar je wel eens te vinden bent. Zet erbij welke activiteiten je bij de aangegeven plekken doet en denk na over wat voor licht je nodig zou hebben. Wanneer je vervolgens al je cirkels hebt gezet en over het licht op die plekken hebt nagedacht, kan je naar de overige hoeken van de ruimte kijken. Ook al zijn dit lege plekken, je kan sfeer aan de keuken toevoegen door er bijvoorbeeld een lampje te plaatsen die tegen de muur aanschijnt. Dit heeft geheid een gezellig effect in de keuken!