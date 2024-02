Partner content

Hoe plaats je zonwering zonder te boren?

Wil je meer weten over de zonneschermen van Sunwise Screens? Lees dan snel verder, want in dit artikel lichten we dit bijzondere product helemaal uit.

Ben je op zoek naar zonneschermen die je kunt plaatsen zonder te boren? Dan heb je geluk. Bij Sunwise Screens vind je goedkope zonneschermen die je huis wel twee tot acht graden koeler houden - en ze zijn eenvoudig te monteren!

Wat zijn de voordelen van Sunwise Screens?

Voordat we meer vertellen over Sunwise Screens en de zonwerende screens met zuignappen, lees je hier eerst alle voordelen van het Sunwise-product:

Eenvoudige en snelle montage die je zelf kunt uitvoeren;

Voordelig geprijsd, startend vanaf twintig euro;

Verlaagt de binnentemperatuur tot wel acht graden

Op maat gemaakt voor jouw ramen;

Vervaardigd uit gecertificeerde materialen;

Milieuvriendelijk en duurzaam.

Wat is het verschil tussen Sunwise-zonwering en elektrische zonwering?

Zonwering met zuignappen verschilt op verscheidene fronten van standaard zonweringopties. Zo kun je zonwering met zuignappen makkelijk zelf installeren en is het goed voor tijdelijk gebruik. Elektrische zonwering is ingewikkelder om te installeren - vaak moet een vakman dit doen. Daarbij heb je een stroomaansluiting nodig. Elektrische zonwering is wel makkelijker te gebruiken dan zonwerende screens met zuignappen: met een knop of een app, wat handig is voor grote of moeilijk bereikbare ramen.

Wat is beter: zonwering met zuignappen of elektrische zonwering?

Elektrische zonwering is steviger dan zonwering met zuignappen. Je kunt deze ook koppelen aan smart home-systemen. Maar als het op de prijs aankomt, is zonwering met zuignappen aanzienlijk goedkoper en is dit soort zonwering een stuk duurzamer in gebruik - je hebt namelijk geen elektriciteit nodig en dat is een stuk beter voor het milieu. Daarom kiezen we bij Nieuw-Volendam voor zonwering met zuignappen.

Waarom zonwering met zuignappen van Sunwise Screens?

Het wordt in Nederland - en ook in ons eigen Volendam - steeds warmer. Sunwise Screens heeft daarom een slimme oplossing bedacht om huizen koel te houden. Ze begrijpen dat traditionele zonneschermen en airconditioningssystemen vaak duur zijn en veel energie verbruiken. Daarom biedt het bedrijf een praktisch, betaalbaar alternatief: zonwering met zuignappen die je gemakkelijk op je ramen kunt plaatsen. Deze zonwering is niet alleen gebruiksvriendelijk en eenvoudig te monteren, maar ook esthetisch aantrekkelijk. Met deze oplossing geniet je van een aangename slaapomgeving, kun je comfortabel thuiswerken en leef je ontspannen in een koel huis, zonder de hoge kosten en het energieverbruik van andere methoden. Sunwise Screens benadrukt de kwaliteit van Nederlandse producten en biedt een slimme en kostenbesparende oplossing voor hitte in huis.

