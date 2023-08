Partner content

Hoe weet je bij welke aanbieder je het beste een product kunt kopen? 3 criteria om aanbieders te vergelijken

Met de komst van marktplaatsen, Google Shopping en vergelijkingswebsites is het steeds makkelijker voor consumenten om inzicht te krijgen in de verschillende productaanbieders van hetzelfde product. Toch maakt dit een zoektocht naar een specifiek product niet altijd makkelijker.

Op basis waarvan besluit je namelijk om wel bij die ene aanbieder te kopen en niet bij een andere? Hoewel prijs het meest gebruikte criterium is om aanbieders met elkaar te vergelijken, zetten we hieronder drie andere factoren op een rijtje aan de hand waarvan je productaanbieders met elkaar kunt vergelijken.



1. Verzendkosten, retourbeleid en klantenservice

Hoewel de prijzen van verschillende aanbieders op een vergelijkingswebsite als www.vergelijkeven.nl met elkaar vergeleken worden, kan deze prijs altijd nog oplopen door verschillende factoren. Zo kunnen verzendkosten niet inbegrepen zijn in de productprijs, waardoor je alsnog beter af bent door een relatief duurder product te kopen waarvoor je geen verzendkosten hoeft te betalen. Andere aspecten van de service van bedrijven die doorslaggevend kunnen zijn om wel of niet voor een productaanbieder te kiezen, zijn het retourbeleid en de klantenservice. Kun je een product bijvoorbeeld alleen retourneren door vijf euro te betalen of het in de winkel af te geven, dan kan dit een drempel vormen om bij een specifiek bedrijf te kopen. Ook een onbereikbare klantenservice kan mensen tegenstaan om bij een aanbieder te kopen. Nieuwsgierig? Neem een kijkje op Vergelijkeven.nl.



2. Kwaliteit en duurzaamheid

Op een vergelijkingswebsite kun je makkelijk een productnaam intypen om aanbieders van exact hetzelfde product met elkaar te kunnen vergelijken, maar niet altijd ben je op zoek naar dat exacte product. Ben je bijvoorbeeld op zoek naar een nieuwe zonnebril, dan hoeft dan niet precies dezelfde te zijn als die je voorheen droeg. Belangrijker is dan de kwaliteit van de zonnebril; je wil immers niet dat je op vakantie bent en op de eerste dag alweer een nieuwe kunt kopen. Prijs is in dat geval niet het beste criterium om aanbieders met elkaar te vergelijken, aangezien het hier draait om de kwaliteit van de bril. Bovendien wil je waarschijnlijk dat deze lang meegaat, waardoor ook de duurzaamheid een beslissende rol speelt.



3. Lees reviews van mensen die je voorgingen

Tot slot zeggen de ervaringen van anderen met een bedrijf veel over het antwoord op de vraag of je bij deze aanbieder iets gaat kopen of niet. Heeft een bedrijf vijf sterren op Trustpilot of ken je mensen uit je omgeving die vaker kopen bij een bepaalde aanbieder, dan is de kans groot dat je eerder bij dit bedrijf iets zou kopen dan bij een ander bedrijf. Door reviews van andere mensen te lezen, kun je aanbieders ook met elkaar vergelijken om tot een doordachte keuze te komen. Houd er echter rekening mee dat de reviews van een product niet altijd wat zeggen over de betrouwbaarheid van een bedrijf; het kan zijn dat een specifiek product tegenvalt, terwijl het bedrijf zelf verder een goede reputatie heeft op het internet.