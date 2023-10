Partner content

Hoe werken contactlenzen eigenlijk?

Contactlenzen zijn een populaire keuze geworden voor mensen die hun zicht willen corrigeren zonder het gebruik van een bril. Of het nu gaat om bijziendheid, verziendheid, astigmatisme of presbyopie, contactlenzen bieden een comfortabele en praktische oplossing. Maar hoe werken ze eigenlijk? In dit artikel zullen we de werking van contactlenzen nader onderzoeken.

Wat zijn contactlenzen?

Contactlenzen zijn kleine, dunne schijfjes die direct op het hoornvlies van het oog worden geplaatst. Ze corrigeren refractiefouten in het oog, waardoor het licht op de juiste manier wordt gebroken, zodat het scherp op het netvlies valt. Hierdoor ontstaat een helder zicht zonder de noodzaak van een bril.



Breking van licht

Om te begrijpen hoe contactlenzen werken, moeten we eerst de breking van licht begrijpen. Het hoornvlies en de lens in het oog breken het binnenkomende licht, zodat het scherp op het netvlies valt. Bij refractieafwijkingen, zoals bijziendheid of verziendheid, wordt het licht verkeerd gebroken, waardoor het beeld onscherp wordt.



Correctie van refractieafwijkingen

Contactlenzen corrigeren refractieafwijkingen door het licht op de juiste manier te breken voordat het het netvlies bereikt. Afhankelijk van het type refractieafwijking worden verschillende soorten contactlenzen gebruikt.



Bijziendheid

Bijziendheid, of myopie, is een veelvoorkomende refractieafwijking waarbij objecten in de verte wazig lijken. Om bijziendheid te corrigeren, worden contactlenzen met een negatieve sterkte gebruikt. Deze lenzen zijn dunner in het midden en dikker aan de randen, waardoor het licht naar buiten wordt geduwd en de breking wordt gecorrigeerd.



Verziendheid

Verziendheid, of hypermetropie, is een refractieafwijking waarbij objecten dichtbij wazig lijken. Om verziendheid te corrigeren, worden contactlenzen met een positieve sterkte gebruikt. Deze lenzen zijn dikker in het midden en dunner aan de randen, waardoor het licht naar binnen wordt getrokken en de breking wordt gecorrigeerd.



Astigmatisme

Astigmatisme is een refractieafwijking waarbij het hoornvlies onregelmatig van vorm is, waardoor het licht op verschillende punten wordt gebroken. Om astigmatisme te corrigeren, worden torische contactlenzen gebruikt. Deze lenzen hebben verschillende sterktes op verschillende assen, waardoor het licht op de juiste manier wordt gebroken en een helder zicht mogelijk is.



Presbyopie

Presbyopie is een refractieafwijking die optreedt naarmate we ouder worden en de flexibiliteit van de ooglens afneemt. Het resulteert in moeite met het scherpstellen van objecten dichtbij. Multifocale contactlenzen worden gebruikt om presbyopie te corrigeren. Deze lenzen hebben verschillende sterktes voor veraf en dichtbij, waardoor een scherp zicht op verschillende afstanden mogelijk is.



Ademende materialen

Contactlenzen moeten comfortabel zijn om te dragen, en daarom worden ze gemaakt van speciale ademende materialen. Deze materialen laten zuurstof door naar het hoornvlies, waardoor het oog gezond blijft. Het is belangrijk om contactlenzen regelmatig schoon te maken en te desinfecteren om infecties te voorkomen. Wie bij Hans Anders lenzen bestelt, krijgt bijvoorbeeld hierover een duidelijke uitleg.



Het belang van een juiste pasvorm

Om de beste resultaten te behalen met contactlenzen, is een juiste pasvorm essentieel. Contactlenzen moeten perfect op het oog passen, zonder dat ze te strak zitten of verschuiven. Een oogarts of optometrist kan de juiste pasvorm bepalen door metingen van het oog uit te voeren en de juiste lenzen aan te bevelen.