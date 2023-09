Partner content

Hoeveel nieuwe klanten komen er via jouw website binnen?

Auteur: Marco Bouman Op veel zakelijke websites zijn overduidelijke zwakke punten te ontdekken... De mogelijkheid om nieuwe klanten aan te trekken is aanwezig, maar in de praktijk blijkt het vaak lastig te zijn. Deze websites laten veel kansen onbenut! Nieuwe bezoekers ondervinden moeite bij het navigeren op de site en bezoekers die al op je website zijn, vertrekken vaak snel. Komt dit je bekend voor? Dit artikel behandelt de verbetering van deze zwakke punten en het vasthouden van potentiële nieuwe klanten! Inhoudsopgave

- Wat houdt online klantwerving in?

- 8 veel voorkomende zwakke plekken bij online klanten werven

- Hoe meet je de effectiviteit van online klanten werven?

- 5 effectieve klantwerf kanalen

- Wil jij ook online klanten werven?

Wat houdt online klantenwerving in?

Het aantrekken van online klanten vormt de kern van het succes voor moderne bedrijven die zich willen onderscheiden in een digitale wereld.

Online klantenwerving is gericht op het dichten van tekortkomingen in je klantenaanwerving, zodat je website fungeert als een magneet voor potentiële klanten.

Wanneer je deze kwesties effectief aanpakt, ontstaat er een constante stroom van nieuwe klanten via je zakelijke website.

Dit proces kan worden vergeleken met het verbinden van ontbrekende schakels in een ketting, waardoor je bedrijf in contact komt met degenen die actief zoeken naar wat je te bieden hebt.

In dit artikel gaan we niet alleen in op de kern van online klantenwerving, maar verkennen we ook grondig de vijf meest doeltreffende online kanalen die je kunt gebruiken om dit doel te bereiken.

7 Veel voorkomende zwakke plekken bij online klanten werven

Het genereren van nieuwe klanten is een kernaspect voor MKB-bedrijven die streven naar groei en succes. Toch worstelen veel van deze bedrijven om daadwerkelijk nieuwe klanten binnen te halen, ondanks hun inspanningen.

Dit fenomeen wordt vaak veroorzaakt door zogenaamde "klanten werf zwakke plekken" in hun online aanwezigheid. In dit artikel duiken we in acht van deze zwakke plekken en begrijpen we wat ze precies inhouden en bieden we concrete tips om ze te dichten.

1. Niet overtuigende teksten

Je website-teksten zijn de stem van je bedrijf online. Als deze niet overtuigen of verleiden, loop je het risico dat bezoekers afhaken. Herzie je teksten en zorg voor een heldere waardepropositie en duidelijke voordelen voor je potentiële klanten.

2. Een website zonder lead magnet

Een lead magnet is een waardevolle bron, zoals een e-book of gratis gids, die je aanbiedt aan bezoekers in ruil voor hun contactgegevens. Als je geen gebruik maakt van lead magnets, loop je potentiële klantgegevens mis. Dicht dit lek door boeiende en relevante lead magnets te creëren die aansluiten bij de behoeften van je doelgroep.

3. Onvoldoende CTA’s op de site

Call-to-Actions (CTA's) zijn de wegwijzers die bezoekers leiden naar de gewenste acties, zoals het invullen van een formulier of het doen van een aankoop. Als je website weinig CTA's heeft, kan dit leiden tot verwarring en bezoekers die niet weten wat te doen. Dicht dit lek door strategisch geplaatste en duidelijke CTA's toe te voegen op verschillende pagina's.

4. Weinig onderscheidend vermogen

Als je niet kunt laten zien waarom jouw bedrijf anders en beter is dan de concurrentie, verlies je potentiële klanten aan andere opties. Dicht dit lek door je unieke waarde en sterke punten helder te communiceren. Denk na over wat jouw bedrijf onderscheidend maakt en vertaal dit naar je website.

5. Teksten die te weinig de voordelen benadrukken

Bezoekers zijn geïnteresseerd in de voordelen en resultaten die jouw producten of diensten bieden, niet alleen in het proces zelf. Dicht dit lek door je teksten te richten op de concrete resultaten en voordelen die klanten kunnen behalen door met jou in zee te gaan.

6. Geen of weinig SEO optimalisatie

Niet alleen de inhoud, maar ook technische aspecten van je website spelen een rol in zoekmachineoptimalisatie. Dicht dit lek door je website te controleren op laadtijd, mobiele vriendelijkheid en andere technische SEO-factoren om ervoor te zorgen dat zoekmachines je site goed kunnen indexeren.

7. Ongebruiksvriendelijke website

Een website die moeilijk te navigeren is, kan bezoekers ontmoedigen om te blijven en te verkennen. Dicht dit lek door te zorgen voor een intuïtieve en overzichtelijke navigatie, duidelijke structuur en snelle laadtijden. Een positieve gebruikerservaring houdt bezoekers langer vast.

Door deze 7 zwakke plekken te herkennen en aan te pakken, vergroot je de kans om nieuwe klanten aan te trekken en je bedrijf naar een hoger niveau te tillen.

Met een goed geoptimaliseerde website die inspeelt op de behoeften van je doelgroep, kun je de potentiële klantenstromen die eerder verloren gingen, succesvol aantappen.

Hoe meet je de effectiviteit van online klanten werven?

Om de effectiviteit van je online klantenwerving te meten, bestaan diverse methoden. Hieronder staan enkele belangrijke indicatoren die je kunt gebruiken:

1. Conversiepercentage:

De conversieratio verwijst naar het percentage bezoekers dat daadwerkelijk overgaat tot een aankoop op je webshop. Het meten van de conversieratio is essentieel om de

doeltreffendheid van je website te evalueren en te werken aan een betere gebruikerservaring.

2. De engagement rate:

De nieuwe versie van Google Analytics (GA4) introduceert de betrokkenheidsgraad als vervanging voor het bouncepercentage. Hoe hoger deze graad, hoe meer betrokkenheid er is van bezoekers op je webshop.

3. Gemiddelde sessieduur:

De gemiddelde sessieduur, een kengetal in Google Analytics, biedt inzicht in de kwaliteit van je bezoekers. Over het algemeen geldt: hoe langer ze op je site blijven, hoe waardevoller het verkeer is.

4. Aantal bezoekers:

Het aantal bezoekers is een belangrijke maatstaf voor online klantenwerving. Houd echter in gedachten dat kwalitatief verkeer van groter belang is. Je kunt handig de bovengenoemde 3 kengetallen per verkeersbron meten in Google Analytics.

Door deze indicatoren regelmatig te monitoren en te analyseren, ben je in staat om de prestaties van je website of webshop te beoordelen en te verbeteren. Het meten van deze gegevens biedt je waardevolle inzichten in hoe goed je klanten aantrekt en welke gebieden mogelijk verbetering behoeven.

5 effectieve online klantwerf kanalen

Naast het aanpakken van de zwakke plekken in je klantenwerving, is het slim om doordachte online marketingkanalen te gebruiken om je zakelijke website te versterken.

Hier zijn vijf effectieve kanalen die je kunnen helpen je doelgroep te bereiken en nieuwe klanten aan te trekken:

1. SEO / Organisch Verkeer:

Door te investeren in zoekmachineoptimalisatie (SEO) vergroot je de zichtbaarheid van je website in zoekmachines. Dit trekt organisch verkeer aan van gebruikers die actief op zoek zijn naar wat je aanbiedt. Het voordeel van SEO is dat het langdurige resultaten oplevert en je de juiste mensen op het juiste moment aantrekt.

2. Linkbuilding / PR:

Kwalitatieve linkbuilding versterkt je online aanwezigheid en geloofwaardigheid. Het verkrijgen van relevante backlinks van betrouwbare bronnen vergroot niet alleen je zichtbaarheid, maar moedigt ook echt geïnteresseerde bezoekers aan om door te klikken naar je website.

3. E-mailmarketing:

Met e-mailmarketing blijf je in contact met je bestaande en potentiële klanten. Het stelt je in staat om waardevolle inhoud te delen, aanbiedingen te promoten en een persoonlijke band op te bouwen. E-mailmarketing is kosteneffectief en kan een aanzienlijke ROI opleveren.

4. Google Ads:

Met Google Ads kun je advertenties plaatsen die worden weergegeven wanneer gebruikers relevante zoektermen invoeren. Dit betaalde kanaal biedt directe zichtbaarheid en is zeer gericht, waardoor je je doelgroep nauwkeurig kunt targeten.

5. Terugkomend Verkeer:

Stimuleer terugkerend verkeer door strategisch gebruik te maken van retargeting en herhalingsmarketing. Dit zorgt ervoor dat eerdere bezoekers opnieuw je website bezoeken, waardoor de kans op conversies toeneemt.

Door deze diverse online kanalen slim in te zetten, vergroot je niet alleen de bereikbaarheid van je website, maar creëer je ook meerdere wegen waarlangs je je doelgroep kunt aanspreken en boeien. Het combineren van deze kanalen kan resulteren in een synergetisch effect dat je online klantenwerving aanzienlijk versterkt.

Wil jij ook online klanten werven?

Neem dan een kijkje op de website van Marco Bouman. Hij is auteur van dit artikel en op zijn website heeft hij ruim 150 praktische artikelen over klanten werven en online groeien. Sinds 2007 heeft hij al meer dan 300 MKB bedrijven begeleid met online groeien!