Partner content

Hoeveel pensioen heb je nodig om rond te komen?

Een goed pensioen is tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekend. Waar de meeste mensen vroeger heel blij werden van hun pensioen, zien we tegenwoordig steeds vaker dat de pensioenopbouw weinig voorstelt. Dit is zeker niet genoeg om van rond te kunnen komen. Naar schatting heeft meer dan 50 procent van de Nederlanders op dit moment te weinig pensioen opgebouwd. Als zij de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, zullen ze het financieel dus zwaar krijgen. Geen extraatje op je oude dag, maar misschien nog wel veel langer doorwerken en financiële zorgen.

Dat wil je toch niet? Daarom is het belangrijk om je goed voor te bereiden. Op zo’n jonge leeftijd al een alternatieve oplossing zoekt voor dit probleem. Denk bijvoorbeeld aan beleggen bij Brand New Day. Op die manier kun je relatief eenvoudig een aanvullend pensioen opbouwen. Het risico is laag en het rendement ligt hoog. Maar wanneer weet je dat het genoeg is? Hoeveel pensioen heb je uiteindelijk nodig om rond te kunnen komen?

70 procent van laatst verdiende bruto-inkomen

Wat is jouw huidige bruto-inkomen? Gebruik een recent loonstrookje om zeker te zijn van je berekening. De stelregel is namelijk dat een goed pensioen overeenkomt met 70 procent van jouw laatst verdiende bruto-inkomen. In andere woorden: je moet straks maandelijks een bedrag krijgen dat overeenkomt met die 70 procent. Zeker in combinatie met een AOW’tje, zal dit betekenen dat je er nauwelijks op achteruit gaat. Hierdoor kunnen alle vaste lasten met gemak worden betaald en hoeven er geen financiële zorgen te zijn als je besluit te stoppen met werken.

Wil je weten in hoeverre je deze 70 procent nu al bereikt? Op mijnpensioenoverzicht.nl kun je eenvoudig controleren wat jouw huidige pensioen is en hoe lang het nog duurt voordat je met pensioen kan.

Houd er natuurlijk wel rekening mee dat deze 70 procent slechts een richtlijn is. Uiteindelijk is dit voor iedereen anders. De één heeft meer dan genoeg aan 70 procent, terwijl de ander juist graag wat meer zou zien. Denk dus goed na over de huidige vaste lasten en eventuele toekomstige plannen. Zo kun je ongeveer beoordelen hoeveel pensioen je nodig hebt.

Pensioen opbouwen als zzp’er

Normaal gesproken wordt het pensioen voor jou opgebouwd. Je werkgever legt het geld weg, zodat er straks een leuk spaarpotje ontstaat. Hier hoef je verder niets voor te doen en merk je ook weinig van. Als zzp’er is dit anders. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het opbouwen van een pensioen. Als je zeker weet dat je niet voldoende hebt aan AOW om straks alle kosten te dekken, dan is het goed dat je zelf voldoende geld weglegt. Denk aan circa 20 procent van je maandelijkse inkomen. Dit lijkt veel, maar je hebt het echt nodig om uiteindelijk een mooi bedrag bij elkaar te sparen. Begin hier op tijd mee. Er staat ongeveer veertig jaar voor om voldoende pensioen op te bouwen.