Partner content

Hulp bij verslaving aan middelen zoals hasj, wiet of 3-MMC

Een verslaving aan cannabis (hasj of wiet) kan veel kapot maken en kan ernstige lichamelijke gevolgen hebben. Als er sprake is van een periode waarin iemand structureel veel hasj of wiet gebruikt, is de kans groot dat diegene daar geestelijk en lichamelijk afhankelijk van is. Heb jij het vermoeden dat iemand uit je naaste omgeving een cannabisverslaving heeft? Of heb je zelf moeite om met het gebruik van hasj of wiet te stoppen?

De afkickkliniek Recovery Mental Healthcare biedt professionele hulp door cliënten op een betrokken en medisch verantwoorde manier te helpen. Dankzij de persoonlijke benadering van het multidisciplinaire team van specialisten, kunnen mensen na de behandeling van een cannabisverslaving weer op een volwaardige manier in het leven staan. In dit blog gaan we in op de vraag wanneer ben je verslaafd aan hasj of wiet? Ook belichten we de behandeling van verslavingen aan cannabis en andere middelen zoals 3-MMC.

Hoe ontstaat een verslaving aan hasj of wiet?

Een cannabisverslaving komt meestal voort uit recreatief gebruik, kan al op jonge leeftijd ontstaan en komt vaak voor. Veelal gaat een verslaving aan hasj of wiet samen met een tabaksverslaving doordat cannabis in een joint vaak tegelijkertijd met tabak wordt gerookt. Doordat iemand met softdrugs experimenteert door een joint te roken, wordt het blowen steeds meer een gewoonte met een verslaving tot gevolg. De naaste omgeving van de gebruiker neemt allerlei vormen van gedragsverandering waar, zoals plichtsverzuim op het werk en een sociaal isolement dat steeds verder toeneemt. Degene die cannabis gebruikt, merkt uiteindelijk dat die voortdurend hasj of wiet nodig heeft om dagelijks goed te kunnen functioneren.

Hoe herken je een verslaving aan cannabis?

Sommige mensen gebruiken hasj en wiet met een bepaald doel. Zij willen zich bijvoorbeeld fijner voelen, beter kunnen slapen of meer ontspannen. Omdat het op de langere termijn moeilijker wordt om een prettig gevoel te hebben, te slapen of te ontspannen zonder te blowen, kan het moeilijk zijn om te stoppen met het gebruik van cannabis. Regelmatige gebruikers kunnen een tolerantie ervaren en hebben meer cannabis nodig om dezelfde effecten te bereiken. Verder kunnen er onthoudingsverschijnselen optreden, zoals: hevig transpireren, irritatie, onrust, verlies van eetlust en depressieve gevoelens. Stuk voor stuk symptomen die erop wijzen dat iemand is verslaafd aan cannabis.

De gevaren van het gebruik van 3-MMC

Een verslaving aan een ander middel die steeds vaker voorkomt, is een 3-MMC-verslaving. Vraag jij je af wat 3-MMC precies is? Omdat het middel pas sinds 2012 op de drugsmarkt is, staat 3-MMC ook wel bekend als designer drug. 3-MMC wordt door de meeste gebruikers gesnoven of geslikt en wordt meestal verkocht in de vorm van een kristalachtig wit poeder. Mensen die het gebruiken geven aan dat het effect van 3-MMC zich uit in een verhoogde alertheid, meer energie, minder vermoeidheid, meer zelfvertrouwen en zin in seks. Wat vaak begint als recreatief gebruik, verandert al snel in een verslaving. De drang om het nog een keer te nemen is ontzettend groot zodra 3-MMC is uitgewerkt. Gebruikers voelen geen vermoeidheid, slapen vaak nachtenlang niet en voelen zich blij en alert.

Daardoor komen zij snel in een vicieuze cirkel vast te zitten. Op korte en lange termijn kunnen er ernstige, negatieve psychische en lichamelijke symptomen en ziektes optreden, waaronder: zware depressie, angststoornissen, psychose, uitdroging, hartstilstand en hersenbloeding. Verder is 3-MMC zeer verslavend.

Behandeling van verslaving bij Recovery Mental Healthcare

Recovery Mental Healthcare biedt hulp bij verslavingsproblematiek zoals cannabisverslaving en verslaving aan 3-MMC. Met avondbehandelingen, dagbehandelingen en klinische behandelingen in Kaapstad en op maat gemaakte persoonlijke behandelprogramma’s, helpen de specialisten van deze afkickkliniek mensen om zich volledig te focussen op herstel én om in herstel te blijven. De behandeling wordt op de persoonlijke situatie afgestemd, zodat de zorg wordt geboden die het beste bij iemand past. Ook hecht het team van behandelaars van Recovery Mental Healthcare veel belang aan nazorg bij verslaving. De specialisten werken nauw samen om voor, tijdens en na opname elk onderdeel van de behandeling optimaal op elkaar af te stemmen. Na de avondbehandeling, dagbehandeling of klinische behandeling van een verslaving staat het team klaar met een passend nazorgtraject.

Heeft iemand uit je omgeving een verslaving? Of heb je het vermoeden dat je zelf verslaafd bent en zoek je nu hulp? Een verslaving overwinnen doe je niet alleen. Bij het team van Recovery Mental Healthcare kun je terecht voor hulp en advies. Bel met nummer: 085 - 8200 900.