In de Nivo van vandaag, 29 april 2020, o.a.:

Wij wensen iedereen veel leesplezier met de volgende onderwerpen:

• Wethouder Financiën geeft winstwaarschuwing af

• ‘Kom, we mogen weer…’

• Volendam zonder muziek. En nu? (deel 3)

• Liefde is....

• Dirkjan Tol: ober op de dijk, basecamp manager in Canada en…

• Van Wie Bin Jij Er Ientje?

• De elfjarige Griet pelde ‘garn’ en ruilde aardappelschillen om te overleven

• VVD zet met ‘coronamotie’ voor horeca verhoudingen Raad op scherp

• Janine Bond kan aanvraag van standaard voor (foto)boeken niet aan

• Vrijheid: Carola Smit telt haar zegeningen

• Volendamse zorgmedewerkers na enkele heftige weken op IC’s

• Omgaan met iemand met een verslavingsprobleem

• Mervin Smit herstelt in Zwitserland in z’n eentje van Coronaklachten

• DBC en de Triade bereiden zich voor op heropening middelbare scholen

• Bouke Bouma razendsnel tijdens Corona Challenge

• Coronavirus-update: kenmerken van corona-patiënten op de IC en de kans op overleven?