Partner content

Inspirerende workshops om te volgen

Wat zou je echt nog eens willen proberen? Staan er creatieve workshops op je verlanglijstje? Denk aan ontspannen met klei en je eigen keramiek creëren, of misschien een wijncursus of het maken van je eigen cider. Je kunt ook aan de slag met bloemschikken, natuurlijk verven, haken, en andere creatieve activiteiten. We zoeken de beste hands-on workshops voor je uit, zowel persoonlijk als online, en presenteren ze hier. Ons aanbod groeit steeds, en veel workshops worden regelmatig herhaald. Laat je dus niet weerhouden door een datum die al voorbij is. Rol je mouwen op, zet je creatieve brein aan het werk en ga ervoor!

Workshops voor kinderen

Is je kind binnenkort jarig en wil je iets bijzonders doen? Overweeg dan een leuke workshop, gewoon bij jou thuis of ergens anders, zodat je geen rommel hebt. Wat dacht je van een spannend Ninja feestje met geheime opdrachten, of zelf koekjes bakken in het Bakkerijmuseum? Als je kids van muziek houden, kunnen ze een djembe workshop volgen of zelfs meedoen aan een dansworkshop. Voor de creatievelingen is er de Kinderkunstclub in het Abbemuseum in Eindhoven, en zelfs het Rijksmuseum heeft speciale workshops voor kinderen. Een dagje museum is ook altijd een hit!



Houtdraaien

Deze workshop is echt iets voor de durfals! De instructeur laat je zien hoe je op ambachtelijke wijze houten kommen kunt maken. Je begint met het uithakken van de eerste vorm met een bijl, uit een massief stuk hout. Vervolgens ga je aan de slag met een traditionele, voetaangedreven wipdraaibank om een houten schaal te draaien, net zoals dat eeuwen geleden gebeurde. Hakken, draaien, lachen en veel leren: het belooft een heerlijke dag te worden vol houtbewerking in de frisse Friese buitenlucht.



Manden maken

Manden maken van wilgentenen is een eeuwenoude ambacht, maar zo eenvoudig is het niet. Een workshop manden maken is de perfecte manier om het te leren. Hier leren ze je hoe je op ambachtelijke wijze manden vlecht van wilgenteen. De instructeurs hebben zelfs een eigen wilgenveldje waar ze de wilgentenen oogsten, dus het hele proces, van plant tot mand, houden ze in eigen beheer. In de workshop krijg je genoeg tips en tricks om thuis zelf aan de slag te gaan. En als je je vaardigheden verder wilt verdiepen, kun je vaak ook wat langere cursussen volgen.



Workshop fotografie

Of het nu een selfie met je beste vriend(in), sfeerfoto's van een feest, de glimlach van je geliefde bij het openen van een cadeau, of een grappige pose van je huisdier is – we maken dagelijks foto's met onze smartphones. Wil je meer uit je foto's halen? Neem dan een kijkje bij cursussen over fotografie en fotobewerking.