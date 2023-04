Partner content

Interesse om een nieuw matras te kopen?

Er zijn tegenwoordig ontzettend veel soorten matrassen te koop. Belangrijk bij het kopen van een matras, zoals een velvet boxspring, is om goed in beeld te krijgen wat je precies zoekt en wat je wensen zijn. Ook is het handig om te weten wat de voor- en nadelen van elk matras type zijn. Het is namelijk zo dat sommige matrassen warm zijn en andere matrassen koel. Met het in beeld brengen van wat voor type matras je precies wilt hebben, maak je het jezelf een stuk gemakkelijker.

Alleen een nieuw matras of ook een compleet nieuw bed?

Wil je alleen een nieuw matras gaan aanschaffen of ook een compleet nieuw bed? Heb je ook een nieuw bedbodem nodig, dan is het belangrijk dat dit goed samenwerkt met het matras. Zo is een schotelbodem heel geschikt voor een traagschuim- en koudschuim matras. En een pocketmatras werkt heel goed met een boxspring. Ook is het goed opletten als je een verstelbare bedbodem wilt gaan aanschaffen. Niet elk type matras is namelijk goed te combineren met een elektrische bedbodem.

Aantal tips als je gaat proefliggen

Tijdens het proefliggen is het handig dat je goed uitgerust bent. Daarom kun je het beste proefliggen in de morgen als je niet moe bent. Ook is het handig om tijdens het proefliggen een eigen kussen mee te nemen. Ga in je meest ideale houding liggen, doe je schoenen uit en draag makkelijke kleding. Krijg je een ontspannen gevoel tijdens het liggen en zorgt het matras voor een goede ondersteuning? Is het draaien op het matras makkelijk te doen of is het juist heel lastig? Is het lastig draaien en biedt het matras weinig ondersteuning, dan is het aan te raden om een proeftijd aan te vragen. Vaak is het namelijk zo dat in de showroom het goed liggen is, terwijl thuis men geen oog dicht doet op het nieuwe matras.

Zorg dat je een proeftijd aanvraagt

Een proeftijd aanvragen voor nieuwe matrassen is helemaal niet vreemd en wordt tegenwoordig veel gedaan. Let bij het aanvragen van een proeftijd op de voorwaarden. Is het zo dat je daadwerkelijk na de proeftijd het matras kunt terugsturen en je eventueel geld kunt terugkrijgen? Of is het alleen na de proeftijd mogelijk om het matras in te ruilen voor een ander matras? Ook goed is te letten op wat de leverancier met de retour matrassen doet. Worden ze weggegooid of worden ze vervolgens tweedehands verkocht? Is dit niet helder, dan heb je grote kans dat je een tweedehands matras koopt terwijl je voor een nieuwe betaalt.