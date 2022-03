Is de Veiligheidsladder verplicht?

In veel sectoren gebeuren jaarlijks een nog te veel bedrijfsongevallen. Een van de belangrijkste sectoren is de bouwsector. Ook in deze sector wordt veiligheid door veel mensen nog steeds onvoldoende serieus genomen.

Om dit tegen te gaan is er een systeem in het leven geroepen: De Veiligheidsladder. In dit artikel gaan we dieper in op wat de Veiligheidsladder is en of hij verplicht is voor organisaties.

Wat is de Veiligheidsladder?

Zoals de naam doet vermoeden is de Veiligheidsladder een systeem dat iets weg heeft van een ladder. Het systeem is namelijk opgebouwd uit verschillende treden. Iedere trede toont aan hoe hoog de mate van veiligheidsbewustzijn is binnen een organisatie. Waar bij de eerste trede het veiligheidsbewustzijn relatief laag is onder de medewerkers, is bij de vijfde het veiligheidsbewustzijn relatief hoog. Het doel van dit systeem is dat zowel werkgevers als leveranciers meer waarde gaan hechten aan veiligheid, zodat er uiteindelijk ook veilig wordt gewerkt. De ladder bestaat uit de volgende 5 treden:



● Trede 1: Pathologisch

● Trede 2: Reactief

● Trede 3: Berekenend

● Trede 4: Proactief

● Trede 5: Vooruitstrevend

Veiligheid verbeteren is een belangrijk aspect wat vaak onderschat wordt in de wereld van bedrijfsprocessen optimaliseren. Echter levert een veiligere werkomgeving uiteindelijk ook meer geld op. Het ziekteverzuim zal dalen, waardoor je dus minder vaak personeel hoeft te missen. Bovendien geef je als bedrijf een goed signaal af als het aantal bedrijfsongevallen bij jouw bedrijf laag is. Hierdoor wil nieuw personeel sneller voor je werken.

Maar is de Veiligheidsladder verplicht?

Dat veiligheid op de werkvloer belangrijk is, dat is wel duidelijk. Maar is de veiligheidsladder verplicht? Voor één sector is dit wel het geval. Zo heeft de ‘Governance Code Veiligheid in de Bouw’ (GCVB) sinds 1 januari 2022 het certificaat verplicht gesteld voor bedrijven die de GCVB ondertekend hebben in de bouw. Zo moeten aannemers en opdrachtgevers in de bouwketen minimaal niveau trede 2 van de veiligheidsladder behalen, mits het bedrijf 5 of meer medewerkers heeft of de contractwaarde hoger is dan €100.000. Is dit niet het geval, dan wordt het bedrijf vrijgesteld van de verplichte trede 2.

Ook heeft de GCVB gesteld dat de verplichting verder wordt aangescherpt vanaf 1 januari 2024. Dan wordt de eis minimaal trede 3. Ook hier ben je vrijgesteld als je minder dan 5 medewerkers hebt of het aanbestedingscontract lager is dan €100.000.

Hoe kan ik voldoen aan de Veiligheidsladder?

Wil jij graag jouw bedrijf certificeren voor de Veiligheidsladder? Dan is het aan te raden om in zee te gaan met een expert op het gebied van bedrijfscertificeringen. Het kan namelijk best wel complexe materie zijn als je hier weinig tot geen ervaring mee hebt. Zo’n specialist helpt je dan om het certificaat te behalen door middel van een uitgebreid traject. Er wordt getoetst wat de huidige stand van zaken is en achteraf wordt er periodiek geëvalueerd waar nog verbetering vereist is. Kortom, je wordt volledig ontzorgd.