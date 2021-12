Je eigen relaxfauteuil: veilige plek en decoratieve blikvanger

De plek waar je je terugtrekt met een boek of serie, de plek waar je 's middags even je ogen sluit, de plek waar je 's morgens de nieuwsberichten doorneemt. Je relaxfauteuil is een baken in je woonkamer, je veilige en vertrouwde vluchthaven die je veelvuldig gebruikt. Deze moet natuurlijk wel aan de nodige eisen voldoen en in het interieur passen.

Partnercontent

Relaxfauteuils

Gelukkig kun je op de website van Heuts kiezen uit een breed assortiment aan relaxfauteuils in alle stijlen, maten en materialen. Vind je leder prettig, of heb je liever een fluweelachtige bekleding? Wil je er af en toe een tukje op doen? Moet je rekening houden met huisdieren? Uiteindelijk zoek je de relaxfauteuil die jarenlang mee kan, het is een relaxplek waarmee je vergroeit. Bij de aanschaf ga je daarom vanzelfsprekend niet over een dag ijs.

Beroemde stoelen

Dat zien we terug in bijvoorbeeld de populaire serie Friends, waar met name de twee huisgenoten Chandler en Joey zich bijzonder druk maken om hun relaxfauteuil. Ze kopen dezelfde loungestoel en brengen er bij voorkeur hele dagen in door. Op die manier kreeg Joey's vaste zit- en relaxplaats zelfs een eigen naam: Rosita. Het is nog net geen oorlog wanneer vriendin Rachel het presteert één van de twee stoelen in tweeën te breken. Een andere beroemde stoel is die van De Kolonel in de strip Sjors & Sjimmie. De Kolonel is zo ongeveer getrouwd met zijn blauwe relaxfauteuil. Zo ken je zelf misschien nog meer relaxfauteuils die stiekem beroemd zijn geworden.

Blikvanger in je woonkamer

Intussen is het aanbod natuurlijk sterk verbeterd en gemoderniseerd, maar zijn er nog steeds diverse vergelijkbare varianten verkrijgbaar. Zoals de Sta-op-stoel Toscane, die sterk doet denken aan de relaxfauteuils waarin Joey en Chandler zo heerlijk relaxen. Voor mensen die hun dagelijkse comfort wat meer willen combineren met gevoel voor design is er de WOOOD Jouke Draaifauteuil, die vaak in een cognac-kleur geleverd wordt omdat die tint in vrijwel elk interieur past. Zo wordt de plek waar je je zo veilig in kunt terugtrekken ook nog een blikvanger in je woonkamer, in de gewenste smaak.

De benen strekken

Het ultieme genot ervaar je wanneer je de benen kunt strekken na een dag hard werken. Er zijn relaxfauteuils waarvan je in één beweging een zitplaats maakt die de lighouding ondersteunt, maar ook stoelen met een bijpassende hocker, poef of voetenbankje. Een lekkere film of serie op televisie of een boek en eventueel een dekentje maken je rustige avondje compleet. Hapje en drankje binnen handbereik, wie doet je wat?