Kleurinspiratie voor in huis: dit zijn de trends

Ben je toe aan een nieuwe kleur op de muur, maar weet je nog niet welke het moet worden? Ga je bijvoorbeeld voor een van de populaire kleuren van Farrow and Ball zoals Hague Blue of Sulking Room Pink, of houd je het liever licht en neutraal met een kleur als Roasted Macadamia? De kleur op de muren is erg bepalend voor de sfeer in huis en je wilt natuurlijk ook dat deze de kleuren van je meubels en accessoires mooi complementeert. Kun je wel wat inspiratie gebruiken en ben je benieuwd naar de kleurtrends op het gebied van muurverf? Lees snel verder!

Groen

Of je nu houdt van rustige, natuurlijke kleuren of juist van gewaagde knalkleuren: met de veelzijdigheid van groen kun je eigenlijk alle kanten op. Groen is tijdloos en blijft ook nu een veel geziene kleur in interieurs. Je haalt met deze kleur de natuur in huis en het heeft dan ook een ontspannend en kalmerend effect. Perfect voor in de slaapkamer dus, maar ook in de woonkamer, keuken of andere ruimte is groen een trendy keuze. Ga voor licht, vergrijsd groen als je het geheel graag ruimtelijk en rustig houdt, of maak juist een statement met een chique smaragdgroene muur, de keuze is aan jou.



Mauve

California Mauve is een bijzondere kleur, die geïnspireerd is op de kleuren van de zonnige Amerikaanse westkust. Het is een mix van de kleuren paars, roze en grijs. De combinatie van paars en roze maakt dit een gewaagde kleur, maar door de toevoeging van grijs kan mauve ook heel subtiel worden toegepast. Als je voor een lichte, flink vergrijsde variant van deze kleur gaat, creëer je hiermee een lieflijk en comfortabel gevoel in huis. Gecombineerd met het warme kleurenpalet van houten meubels, komt de kleur mauve goed tot zijn recht.



Fluor

Ze zijn misschien niet voor iedereen maar momenteel wel ontzettend hip: fluorkleuren! Felle, diep verzadigde kleuren zoals knalroze, felgroen en neongeel, die bijna licht lijken te geven en doen denken aan de jaren ‘80. Ook als je van dit type fluoriserende kleuren houdt, is het aan te raden om hier niet al je muren mee te verven, maar bijvoorbeeld te kiezen voor een kleuraccent zoals een lambrisering of kleurvlak. In een modern wit interieur, zullen dit type kleuren er extra goed uitknallen.



Roze terracotta

Terracotta, een mix van rood, oranje en bruin, is langere tijd een populaire kleur geweest voor in huis. Het is een aardetint die veel kracht en warmte in zich heeft, maar door de bruine ondertoon toch heel natuurlijk is. Met een vleug roze er doorheen is deze kleur nu weer helemaal terug van weggeweest. Roze terracotta combineert goed met andere aardetinten zoals bruin en beige, maar om wat extra pit mee te geven kun je bijvoorbeeld mintgroene of aqua kleuraccenten toevoegen. Zit een van deze trendy kleuren binnenkort bij jou op de muur?