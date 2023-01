Vacature

Leerling dakdekker | Korff Dakwerken Volendam

Zit jij momenteel in de bouw of kom je net van school? En wil je graag het dakbedekkingsvak leren? Dan zijn wij op zoek naar jou! Heb je nog geen ervaring? Geen probleem! Je krijgt de mogelijkheid om in het werkveld van een ervaren dakdekker het dakbedekkingsvak te leren. Uiteindelijk kan jij zelfs dé man worden bij Korff Dakwerken en uitgroeien tot uitvoerder!

Wat kunnen wij jou bieden?

Afwisselend en uitdagend werk

De mogelijkheid om mee te lopen met een ervaren dakdekker die jou het vak kan leren!

Goede opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden

Doorgroeimogelijkheden tot uitvoerder!

Een aangename en collegiale werksfeer

Een uitstekend salaris dat afhankelijk van ervaring kan oplopen

25 vakantiedagen en 20 roostervrije dagen

Goede secundaire arbeidsvoorwaarden (telefoon en werkbus van de zaak, sportschoolabonnement).

Wat heb je nodig en wat ga je doen?

40 uur per week werkend leren waarbij je meehelpt met het aanbrengen van nieuwe daken, het renoveren en repareren van reeds bestaande daken. Je leert alles van A tot Z om uiteindelijk overal de kennis van te hebben om een functie als uitvoerder te kunnen bekleden. Je hebt:

Verantwoordelijkheidsgevoel

Ambities om de functie als uitvoerder te bekleden

De wil om alles te willen leren over de dakbedekkingsbranche

Klantgerichtheid

Heb je vragen over deze functie? Stuur een WhatsApp bericht naar 06 57800823, e-mail naar info@korffdakwerken.nl of bel 0299-321132 en vraag naar Ray Kok.

Wil jij aan de slag in ons enthousiaste team? Dan maken we graag kennis met jou. Mail je cv naar: info@korffdakwerken.nl dan nemen we snel contact met je op!