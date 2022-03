Maak je keuken lenteproof!

Partner content

De lente is in aantocht! Bij Keukenloods zijn we er helemaal klaar voor. De dagen worden langer, buiten is het mooier weer, bloemen beginnen te bloeien en we hebben een opgewekt humeur. De lente is het seizoen van de nieuwe energie en daarmee de perfecte tijd om je woonruimte een beetje op te frissen. Start met je keuken! Eén van de belangrijkste plekken in het huis, waar we veel tijd doorbrengen. Een plek waar we bijpraten, lachen en eten. Tijd om met een frisse wind door je keuken te gaan!

Lente keukentrends

Als eerste starten we met de keukentrends van deze lente. Ben je van plan om een nieuwe keuken aan te schaffen of om enkele onderdelen te veranderen? Dan kun je hier inspiratie uit halen.

In het verleden was het erg populair om een keuken uit te kiezen met contrasterende kleuren. Waar er voorheen bij een zwarte keuken een wit werkblad werd gekozen, zien we nu veel varianten waarbij er wordt gekozen voor een donkergrijs of zelfs zwart blad. We zien nu dus veel meer ton-sur-ton. De zwarte keuken is nog steeds erg populair. Wij begrijpen waarom. Zwart is een tijdloze en neutrale kleur, en dus gemakkelijk met andere kleuren te combineren. Een compleet zwarte keuken is een opvallende eyecatcher in je huis en zorgt voor een unieke, chique uitstraling.

Voorheen werden de kleuren van een keuken uit een beperkt palet gekozen: wit, zwart en hout waren het meest gekozen. Nu zit er veel meer variatie in de kleuren. Denk aan pastelkleuren of grijs en beige (greige). De trend die je nu ziet is het op elkaar laten aansluiten van alle kleuren in de keuken. Bij een grijs/beige kleurige keuken staan een lichtgrijs blad of lichtgrijze handgrepen prachtig. Zelfs de kraan kun je qua kleur mooi laten aansluiten op de rest van de keuken. Kies dus voor kleuren die dicht bij elkaar liggen.

Kleine dingen die je kunt doen om de lente in je keuken te halen

Niet van plan om iets te verbouwen in je keuken? Met de volgende tips haal ook jij gemakkelijk de lente in je keuken!

Het perfecte moment om je keuken op te frissen is natuurlijk het voorjaar. Maak je koelkast en vriezer schoon en ruim deze op. Haal alles eruit en controleer de houdbaarheidsdatum. Laat meteen je vriezer ontdooien, het is aan te raden die minimaal één keer per jaar te doen. Maak ook je oven schoon, ontvet en desinfecteer zowel de binnenkant als de buitenkant. Vergeet de bakrooster en platen niet mee te nemen. Bij zowel de koelkast, vriezer als de oven geldt: gebruik schoonmaakproducten die hiervoor geschikt zijn. Controleer meteen of alle apparaten nog naar behoren werken: staat er vaak een laag water in de koelkast? Of blijft groente niet lang vers? Dan is het wellicht tijd om deze te vervangen voor een nieuwe koelkast. Bij Keukenloods hebben wij heel veel (inbouw) apparatuur direct uit voorraad leverbaar.

Eindig het schoonmaken met verse bloemen op de keukentafel. Met een mooi boeket fleurt meteen je interieur op. Kies bijvoorbeeld voor tulpen of narcissen, de ultieme bloemen voor de lente. Naast een kleurrijke bos bloemen kun je de keuken versieren met kruiden in potten. Deze zien er niet alleen leuk uit, ruiken ook nog eens heerlijk en zijn handig met koken. Qua decoratie kunnen schilderijen en nieuwe keukendoeken ook een groot verschil maken.

Heb je al zin om je keuken te verfrissen en de lente in huis te halen? We hopen dat je iets aan deze tips hebt gehad en dat je dit kunt gaan toepassen. Wil je een nieuwe keuken of keukenapparatuur vervangen? Onze adviseurs in Keukenloods Zaandam staan voor je klaar en helpen je graag verder.