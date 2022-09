Partner content

Makkelijke kamerplanten voor iedereen

Wanneer jij graag wat meer groen in je huis of op kantoor wilt, maar nog niet zo ervaren bent met planten wil je misschien beginnen met kamerplanten die makkelijk zijn om te verzorgen. Je weet immers nog niet gelijk welke verzorging een plant nodig heeft en hoeveel licht hij moet hebben. Welke kamerplanten zijn dan het makkelijkst om mee te beginnen? Je leest het hier.

Planten terrariums

Om echt heel makkelijk te beginnen willen wij je graag attenderen op de planten terrariums. Deze zijn afgesloten en de planten in zo’n terrarium voorzien zichzelf van voeding en water. In de eerste maand is het de bedoeling dat je ze na iedere drie dagen een dag laat luchten en af en toe besproeit. Na die eerste maand hoef je er niet meer naar om te kijken. Het kan zelfs het hele ecosysteem verwarren als je na de eerste maand het terrarium opent.

Voorbeelden van makkelijke kamerplanten om mee te beginnen

Als eerste willen we je de Yucca Elephantipes (Palmlelie) onder je aandacht brengen. Deze plant komt uit Midden-Amerika. Deze plant hoef je pas water te geven als hij helemaal droog staat. Dit betekent dat hij in de winter maar één keer in de drie weken water nodig heeft en ’s zomers wat vaker. Deze plant is wel giftig. Let op met kinderen en huisdieren.

De Chlorophytum Cosmosum (graslelie) is een bijzondere plant omdat hij de lucht goed zuivert. Ga je makkelijke kamerplanten kopen? Dan is dit zeker een goede kanshebber. Deze plant doet het in het licht goed, maar heeft met schaduw ook geen probleem.

De Monstera Deliciosa (Gatenplant) is een makkelijke plant omdat hij pas water hoeft als de grond droog is. Verkleurd blad knip je eenvoudig weg.

De Hedera (Klimop) is een populaire kamerplant. De klimop is makkelijk in het onderhoud door de grond licht vochtig te houden. Je kunt de klimop ook als hangplant gebruiken.

De Fittonia (Mozaïek Plant) is een mooie, opvallende plant die makkelijk is om te verzorgen. Deze plant is te herkennen aan de mooie, felle kleuren en de ingewikkelde blad patronen. Dit maakt deze plant een echte eyecatcher in jouw kamer.

De Dracaena Fragrans (Drakenbloedboom) die uit Afrika komt van oorsprong is een makkelijke kamerplant omdat hij beter groeit in de schaduw en pas weer water nodig heeft als de grond droog is. In de winter hoef je hem pas na ongeveer vier weken water te geven. Als dat niet makkelijk is!

De tropische Howea Forsteriana (Kentia Palm) komt uit een gebied vlakbij Australië. Deze plant staat graag in vochtige grond, maar houdt niet van natte voeten. Let er dus op dat hij niet te veel water heeft. Hij houdt van een sproeibeurt, maar zorg er in ieder geval voor dat eventueel overtollig water weg kan lopen.

Planten op kantoor

Makkelijke kamerplanten zijn zeker ook geschikt voor op kantoor. Bovengenoemde planten kunnen dus ook prima op kantoor gebruikt worden. Ga jij kantoorplanten kopen? Neem dan gerust een plant uit dit lijstje van makkelijke planten. Je zult hier zeker geen spijt van krijgen.