Meer duurzame woningen in Volendam; zo krijgen we het voor elkaar

Ook in Volendam doen we inmiddels volop mee met het verduurzamen van onze regio. Hierbij moeten ook onze woningen eraan geloven, of ze nu al eeuwenoud zijn of nog moeten worden gebouwd. In deze blog vind je een overzicht van manieren waarop men probeert om duurzame woningen in Volendam te krijgen.

Combineer verschillende innovaties met elkaar

In de eerste plaats is het van groot belang dat men meerdere verschillende innovaties op het gebied van duurzaamheid met elkaar gaat combineren. Denk dan bijvoorbeeld aan een sedumdak zonnepanelen. Dit combineert het beste van beide werelden, namelijk een dak dat CO2 opneemt en ook nog eens minder snel opwarmt, en zonnepanelen die de woning een duurzame energiebron geven. Door dit soort innovaties met elkaar te combineren, kan een veel grotere slag worden geslagen op het gebied van duurzaam wonen.



Een warmtepomp installeren

Verder is het slim om massaal aan de warmtepomp te gaan. De reden hierachter? Warmtepompen zijn de perfecte methode om op een milieuvriendelijke wijze aan energie te komen voor een woning. Wat de energiebron is van een warmtepomp? Dat is het mooie hieraan! Je kunt namelijk bronnen als lucht, water of zelfs de grond gebruiken hiervoor.



De isolatie aanpakken

Verder krijgen we meer duurzame woning door aandacht te besteden aan de isolatie. Hierdoor heeft een woning ineens veel minder energie nodig om op een comfortabele binnentemperatuur te komen voor zijn of haar bewoners. Het grote voordeel hiervan? Je hebt meerdere methodes om een woning te isoleren. Veel mensen kiezen er bijvoorbeeld voor om met name het dak van een woning te isoleren, terwijl anderen juist focussen op onderdelen als de kruipruimte of vloer.



Woningen 3D printen

Tevens zullen we meer duurzame woning in Volendam krijgen door ze 3D te printen. Tegenwoordig is het namelijk mogelijk om via speciale machines een woning als het ware uit te printen. Het grote voordeel hieraan is een woning binnen mum van tijd klaar is, wat helpt om het nationale woningtekort aan te pakken. Vanzelfsprekend is het echter nog mooier dat een woning 3D printen minder afval produceert vergeleken met traditionele bouwmethodes.



Duurzame bouwmaterialen

Tot slot is het zaak om duurzame bouwmaterialen te gebruiken wanneer we meer milieuvriendelijke woningen willen krijgen. Wat betekent dit? Sla tijdens het bouwproces bouwmaterialen over die slecht voor het milieu zijn zoals PVC en kunststoffen. Aan welke materialen je eerder moet denken? Bamboe, duurzaam beton, hout met een keurmerk en gerecycled staal zijn uitstekende voorbeelden. Een mooie bonus is dat met behulp van dit soort materialen woningen in Volendam ook langer mee zullen gaan, wat ze nog duurzamer maakt. Daarnaast slaan dit soort materialen ook flink wat CO2 op, wat ze een behulpzame tool maakt in de strijd tegen klimaatverandering.