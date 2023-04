Partner content

Met de boot naar Volendam in de zomervakantie

Als je op zoek bent naar een leuke en unieke manier om je zomervakantie door te brengen, dan is een dagje uit naar Volendam zeker een aanrader. En wat is er nu leuker dan met de boot naar dit pittoreske vissersdorpje te gaan? In dit artikel geven we je gedetailleerde informatie over hoe je dit uitje het beste kunt plannen, en wat je allemaal kunt verwachten. Lees verder!

Plan je reis van tevoren

Wanneer je tijdens de bouwvak 2023 een bootreis wilt maken naar Volendam, is het handig om je reis van tevoren te plannen. Zorg ervoor dat je op tijd op de juiste locatie bent en dat je alle benodigde informatie bij de hand hebt. Zo kun je bijvoorbeeld het beste van tevoren tickets voor de boot kopen, zodat je zeker weet dat je een plek hebt en niet voor verrassingen komt te staan. Daarnaast is het handig om te kijken naar de vertrektijden van de boten. Er zijn verschillende boten die vanuit verschillende locaties vertrekken. Kies de locatie en de tijd die het beste bij jouw planning past. Het is ook handig om te weten dat de boten op bepaalde dagen niet varen, dus controleer de details even goed van tevoren.

Eenmaal op de boot

Als je op de boot stapt, kun je lekker genieten van de frisse lucht en het mooie uitzicht. Het is een fijne manier om te ontspannen en te kijken naar het water en de natuur om je heen. Neem je camera mee, want er zijn veel mooie plekken om foto's te maken. Het kan zijn dat de boottocht langer of korter duurt, afhankelijk van waar je vertrekt en waar je naartoe gaat.

Ontdek het mooie Volendam

Eenmaal aangekomen in Volendam, kun je het dorpje gaan ontdekken. Volendam is vooral bekend om zijn traditionele klederdracht en zijn mooie haven. Wandel door de smalle straatjes en bewonder de oude huizen en gebouwen die nog steeds in hun oorspronkelijke staat zijn. Ga langs bij de visafslag en proef de vers gevangen vis, of breng een bezoek aan de oude haven en bekijk de mooie boten. Je kunt ook een bezoek brengen aan het Volendams Museum, waar je alles te weten komt over de geschiedenis van het dorp. Hier kun je bijvoorbeeld zien hoe de visserij zich heeft ontwikkeld en hoe het leven in Volendam er vroeger uitzag. Er is ook een kleine tentoonstelling over de beroemde Nederlandse zanger Jan Smit, die uit Volendam komt.

Proef de lokale specialiteiten

Volendam heeft ook een aantal lokale specialiteiten die je zeker moet proberen. Zo is er bijvoorbeeld de beroemde Volendamse paling, die vers wordt gevangen en gerookt. Of probeer de kibbeling, die in Volendam op traditionele wijze wordt bereid. Naast de visgerechten kun je ook genieten van typisch snacks, zoals stroopwafels en poffertjes. En natuurlijk kun je niet naar Volendam gaan zonder een drankje te nemen in een van de gezellige cafés aan de haven. Met deze tips heb je alles wat je nodig hebt voor een onvergetelijke dag in Volendam!