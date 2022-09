,,Omdat we gezamenlijk groot inkopen, kunnen we extra scherpe inkoopvoorwaarden voor A-merken bedingen’’

Meubel-sale.com Purmerend heeft écht alles voor uw interieur

In Purmerend -aan de Edisonweg 15 - is kortgeleden door de familie Kremer een complete miniboulevard gerealiseerd. Met Keukenstunter, Sanistunter én een meubel- en interieuroutlet onder één dak, kun je voor de complete wooninrichting terecht bij Meubel-sale.com Purmerend. Het is het eerste filiaal van een gloednieuwe formule die binnen korte tijd uitgerold zal worden in heel Nederland. De meubeloutlet staat voor prachtige producten van hoogwaardige kwaliteit tegen scherpe prijzen. Bovendien biedt Meubel-sale.com uitstekende service. ,,Loop eens gezellig bij ons binnen en ontdek het uitgebreide assortiment!”

Oprichtsters Cynthia en Samantha Kremer vertellen enthousiast over hun nieuwe onderneming van maar liefst 700m2. ,,Toen de kans voorbij kwam om de eerste Meubel-sale.com van Nederland te openen, hebben we er ervoor gekozen om het helemaal zelf op te pakken. We zijn er namelijk van overtuigd dat je de beste service kunt verlenen als je echt hart voor de zaak hebt. Omdat wij de eerste Meubel-sale.com zijn, is dit ook een pilot store om het concept verder te perfectioneren. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er meer vestigingen komen. Qua prijsvoering is het concept Meubel-sale.com eigenlijk vrij simpel samen te vatten: de prijs van het goedkoopste bankstel bij de gemiddelde woonwinkel, is hetzelfde als ons duurste bankstel. We zijn met Meubel-sale.com aangesloten bij de FG Groep. Omdat we gezamenlijk groot inkopen, kunnen we extra scherpe inkoopvoorwaarden voor A-merken bedingen. Bovendien zijn onze klanten hierdoor verzekerd van goede service en complete levering van A tot Z. Onze inhouse monteurs installeren vervolgens alles én nemen netjes al hun afval mee.’’

De dames kunnen hun enthousiasme voor Meubel-sale.com logischerwijs moeilijk bedwingen. ,,In onze miniboulevard kan werkelijk iedereen slagen. Ons assortiment is haast oneindig. Men kan bij ons terecht voor de complete wooninrichting. Van vloerverwarming en tegels, tot aan banken, stoelen, schilderijen, eettafels, salontafels, bijzettafels, accessoires, lampen, kasten, carpet, planten en wandkasten.

‘Ons assortiment lijkt haast oneindig’’

Kortom: bij Meubel-sale.com is écht alles te vinden, in verschillende stijlen. Alle banken zijn bijvoorbeeld in verschillende opstellingen verkrijgbaar, met keuze uit tientallen stoffen per item. Daarbovenop hebben we natuurlijk de meest vriendelijke verkopers! Zonder gekheid: we proberen echt met de klant mee te denken en doen in alle gevallen onze uiterste best. We doen niet moeilijk waar het makkelijk kan. Het is in veel gevallen mogelijk om meubels en accessoires direct mee te nemen uit de winkel. Anders kan het allemaal besteld worden en is het binnen enkele weken binnen. Dankzij de partnership met de FG Groep zijn ook de levertijden namelijk scherp.’’

Cynthia en Samantha hebben extra leuk nieuws. ,,De winkel is op 1 september geopend en trok gelukkig meteen al veel klandizie. Binnenkort is het Oktober woonmaand en dan zullen we allerlei leuke acties opzetten. Om de opening van de zaak te vieren, profiteren bezoekers bovendien van Meubel-sale.com Purmerend momenteel van 21% BTW korting op het gehele assortiment.’’