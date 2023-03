Partner content

Motiveer jouw werknemers door teambuilding!

Nieuwe medewerkers aangenomen? Een nieuw team? Hoe zorg je ervoor dat zij het goed met elkaar kunnen vinden, goed kunnen communiceren en gemotiveerd als een team naar de goals van het bedrijf werken? Dit kan bijvoorbeeld door het introduceren van interessante teambuilding activiteiten.

Of heerst er juist een individualiteit op we werkvloer, een streven voor hun eigen doelen? Tijd om deze onfijne atmosfeer te verbreken. Een teambuildingsactiviteit doet vaak wonderen. Maar ja, wat precies? En hoe maak ik het een geslaagd uitje voor het hele team?

VOORBEELDEN VAN TOFFE TEAMBUILDINGACTIVITEITEN:

1 Een escaperoom. Leer je collega’s op een uitdagende en competitieve manier kennen! Wie is er analytisch sterk of weet de moed erin te houden? Leer je team kennen door deze activiteit waar samenwerking en strategisch denken gestimuleerd wordt!

Hoe kan ik dit extra competitief en uitdagend maken? Verdeel jouw medewerkers in verschillende teams en laat hen doormiddel van bijvoorbeeld “het snelste team” om uit de escaperoom te komen, geef de winnaars bijvoorbeeld een leuk extraatje in de vorm van een klein geschenkje.

2. Een obstakelrun

Je kent het wel, een leuke uitdaging voor het team is om bijvoorbeeld een obstakelkoers te tackelen, denk bijvoorbeeld aan de Viking run of de mud run die elk jaar georganiseerd wordt op verschillende data en locaties door het hele land.

Om mensen te motiveren is het ook bij deze activiteit een leuk idee om iedereen in teams in te delen. Zo kun je door middel van samenwerking, aanmoediging en uitdaging, samenhorigheid creëren. Om dit nog beter te maken is het een leuk idee om voor dit soort activiteiten de teams makkelijk te kunnen herkennen. Laat truien bedrukken in verschillende kleuren voor verschillende teams!

3. Sloepenrally

Een ander tof idee is om samen met jouw collega’s de grachten onveilig te maken. Tijdens de sloepenrace ga je de strijd aan met andere teams om de meeste punten te behalen doormiddel van het uitvoeren van verschillende interessante en creatieve activiteiten. Denk aan vragen over specifieke plekken in een stad, of het snelste een bepaald punt bereiken met jouw team. Dit vraagt om samenwerking en is natuurlijk een origineel en interessante uitdaging! Gezonde competitie kan natuurlijk geen kwaad!

4. Hou het simpel.

Naast deze uitdagende en lichaam slopende aanbevelingen is het natuurlijk ook goed om dit soort ideeën aan te vullen met bijvoorbeeld een leuk diner achteraf of een barbecue. Dit is perfect als afsluiter van een intensieve dag met jouw collega’s en geeft iedereen de kans om elkaar beter te leren kennen buiten de werkvloer om.

Daarnaast zijn de actieve aanbevelingen misschien niet weggelegd voor iedereen. Je kunt het als bedrijf ook lekker simpel houden en bijvoorbeeld een kookcursus doen, simpelweg een lunch organiseren of een restaurant bezoeken. Ook dit zal een gewaardeerde activiteit zijn voor iedereen.

Na een leuke dag/avond met het team, is het geen slecht idee om als werkgever, als blijk van waardering een goodiebag te geven met praktische en handige producten voor jouw medewerkers. Van pennen, totebags en notitieboekjes tot waterflessen en thermosflessen met het bedrijfslogo. Dit soort geschenkjes worden altijd gewaardeerd door een ieder die het ontvangt.

Wil je liever andere interessante en leuke cadeautjes weggeven? De mogelijkheden voor relatiegeschenken met logo zijn eindeloos.