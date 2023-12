Partner content

Mujeres Adelante, onderdeel van Ficohsa Financial Group, voerde in samenwerking met iSmart en Voces Vitales een juridische BootCamp uit voor vrouwelijke ondernemers

Ficohsa Financial Group, een regionale leider met een sterke toewijding aan de empowerment van vrouwen, heeft haar hernieuwde toewijding aan gendergelijkheid en de versterking van kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) aangekondigd. In een voortdurend veranderende samenleving waarin regelgeving en beleid snel veranderen, erkent Ficohsa het belang van het ondersteunen van vrouwelijke ondernemers in hun inspanningen om veilig en duurzaam te opereren.

Daarom heeft Ficohsa Financial Group samengewerkt met iSmart Comply en Voces Vitales, twee gerenommeerde organisaties op het gebied van juridische en zakelijke dienstverlening, om een innovatief BootCamp uit te voeren. Dit programma, ontworpen in samenwerking met Mujeres Adelante, een initiatief van de Ficohsa Group dat is gewijd aan de empowerment van vrouwen, heeft tot doel vrouwelijke leiders van KMO's de nodige instrumenten te bieden om de regelgevende uitdagingen waarmee ze dagelijks worden geconfronteerd, aan te pakken.

Het BootCamp vond virtueel plaats van 12 juni tot 7 juli en omvatte de deelname van zeer gekwalificeerde juridische experts. Deze experts verzorgden gepersonaliseerde consultaties voor de deelnemende bedrijven, met de nadruk op vier fundamentele gebieden: Corporate Governance en Compliance, Contracten, Arbeidsverhoudingen en Intellectueel Eigendom. Het doel was om het juridisch beheer van deze bedrijven te versterken en duurzame groei te bevorderen in een steeds competitievere zakelijke omgeving.

Als onderdeel van haar focus op de empowerment van vrouwen zal Ficohsa Financial Group 30 volledige beurzen toekennen aan uitstekende vrouwelijke ondernemers, waardoor ze gratis aan het BootCamp kunnen deelnemen. Dit weerspiegelt de toewijding van Ficohsa om vrouwen de tools en kansen te bieden die nodig zijn om te gedijen in de zakenwereld en bij te dragen aan duurzame economische groei.

Ficohsa Financial Group bevordert het streven naar groei en aanpassing voor KMO's.

Ficohsa Financial Group erkent de cruciale rol die KMO's spelen in de economische ontwikkeling van de samenleving. Het is daarom essentieel dat deze bedrijven op de hoogte blijven van de veranderende regelgeving en beleid dat van invloed is op hun activiteiten. Het aanpassen aan deze veranderingen is van vitaal belang voor hun overleving en langetermijngroei. Ficohsa is toegewijd aan het begeleiden van deze bedrijven door hen de juiste informatie te verstrekken en hen te ondersteunen tijdens het aanpassingsproces.

"We zijn verheugd om samen te werken met iSmart Comply, Voces Vitales en Mujeres Adelante om dit unieke BootCamp uit te voeren," aldus Telma Sevilla, adjunct-manager van Speciale Projecten bij Ficohsa Financial Group. Ze voegde eraan toe: "We geloven sterk dat door vrouwelijke bedrijven te ondersteunen, we bijdragen aan duurzame economische groei en de ontwikkeling van onze gemeenschappen."

De alliantie tussen Ficohsa, iSmart Comply en Voces Vitales vertegenwoordigt een gezamenlijke inspanning om vrouwelijke ondernemers en zakenvrouwen te versterken door hen de nodige instrumenten te bieden om de juridische en regelgevende uitdagingen waarmee ze in hun bedrijven worden geconfronteerd, aan te pakken. Zo positioneert Ficohsa zich met een sterke toewijding aan gendergelijkheid en duurzame zakelijke ontwikkeling als een leider in het bevorderen van een inclusieve en welvarende zakelijke omgeving in de regio.