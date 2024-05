Partner content

Nederlanders gaan uit hun comfort zone deze zomer

Een zomer vol met nieuwe ervaringen, herinneringen en misschien wel nieuwe talenten ontdekken. Het blijkt dat steeds meer Nederlanders wel in zijn voor iets nieuws. En wie wil dat nu niet? Hieronder een aantal dingen die je deze zomer kunt doen om uit je comfortzone te stappen.

Het water op

De plek waar je echt de gaafste dingen kunt doen: het water. Ga bijvoorbeeld surfen of snorkelen. Ook in Nederlandse meren is meer te zien dan je denkt. En aan de kust zijn de golven prima! Of ga voor nog een stuk avontuurlijker, zoals suppen of wakeboarden. Er zijn genoeg sites waar je voor een prima prijs een supboard of wakeboard kunt aanschaffen. Denk bijvoorbeeld aan sites zoals wakestore.nl waar je van alles kan vinden om iets nieuws te proberen deze zomer. Mocht je juist op zoek zijn naar een gevoel van vrijheid en natuur, ga dan een keer zeilen. Dit is een sport die veel te bieden heeft. Ben je nieuw in het vak? Er zijn veel clubjes of cursussen waar je het een keer kunt uitproberen. Wie weet ontdek je een nieuw talent en zeil je zo je veilige haven uit!



Zomersporten

Terwijl je fit wordt, werk je ondertussen lekker je kleurtje bij. Klinkt geweldig, toch? Er zijn zomersporten voor iedereen. En ook zeker bij jou in de buurt. Van beachvolleybal tot skeeleren, of je nu een doorgewinterde atleet bent of juist een beginner. Ga op zoek naar sporten die jou aanspreken en probeer er verschillende uit. Beweging heeft alleen maar voordelen en kan daarnaast ook gewoon enorm leuk zijn. Verzamel wat vrienden, trek die sportkleren uit de kast en maak er een onvergetelijke zomer van!



Met de kids

Niet alleen jij bent aan het genieten van je vakantie, je kinderen natuurlijk ook. Hoe leuk is het om samen iets nieuws uit te proberen? Wees creatief op een andere manier dan tekenen of knutselen. Ga bijvoorbeeld aan de slag in de tuin en maak je eigen kweektuintje. Of maak je eigen ijsjes, daar zullen weinig kids nee tegen zeggen. Als je kids al een beetje hun eigen weg en gang kunnen gaan, zijn er ook hele leuke opties. Laat ze bijvoorbeeld meedoen aan een zomerprogramma. Er zijn allerlei soorten programma’s die allemaal helpen met het maken van nieuwe vrienden en verbeteren van vaardigheden. Een echte ontdekkingstocht voor die kleine. En zo heb jij natuurlijk ook extra tijd om uit je eigen comfort zone te stappen!