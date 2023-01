Partner content

Omscholen naar een kansrijk beroep? Ga aan de slag als aircomonteur!

Techniek zorgt voor een positieve verandering op de manier waarop we werken en leven in de 21e eeuw. Maar ondanks dat er steeds meer technische beroepen ontstaan door nieuwe ontwikkelingen, meldt ROVC al jaren dat er een tekort is aan technici. En dit zal alleen maar groeien. Als je op zoek bent naar een carrièreswitch, dan zijn er ook genoeg kansrijke beroepen in de techniek om te ontdekken.

Eén van die kansrijke beroepen is het beroep van aircomonteur. In dit artikel vertellen we je meer over dit beroep, zoals wat de verantwoordelijkheden zijn en welke praktische stappen je kunt nemen om de overstap te maken.

Waarom is het een kansrijk beroep?

De afgelopen jaren hebben we warme zomermaanden mogen beleven. En volgens diverse klimatologen worden de zomers in de toekomst alleen nog maar warmer. Hierdoor is de vraag naar airco's de afgelopen jaren enorm gestegen. En ook dit wordt de komende jaren alleen nog maar meer, aangezien we comfortabel willen werken en wonen. Want, niet alleen bij kantoorpanden worden steeds vaker airco’s geïnstalleerd. Ook bij woningen is dit het geval. Niet alleen om de plakkerige nachten door te komen, maar ook doordat we met z’n allen steeds meer thuiswerken.

Door deze vraag is er een groot tekort aan aircomonteurs. Ieder jaar is er in de zomer een enorme wachttijd, voordat airco's worden geïnstalleerd. De installatiebedrijven zijn dan simpelweg helemaal volgepland. Ze staan dan ook te springen om nieuwe mensen!

Waarom werken als aircomonteur zo leuk is?

Voordat je bedenkt of dit kansrijke beroep iets voor jou is, is het natuurlijk fijn om te weten waarom dit beroep zo leuk is. Als je aan de slag gaat als aircomonteur, dan kies je voor een afwisselend beroep. Zo installeer je nieuwe airco’s, maar voer je ook onderhoud uit of repareer je airco-installaties. Daarnaast heb je de ene keer te maken met eenvoudige installaties en de andere keer is het een complexere split systeem, waardoor het altijd uitdagend blijft.

Hoe word je aircomonteur?

Doordat er een groot tekort is, willen steeds meer bedrijven je snel inzetbaar maken. Veel bedrijven gaan dan ook samenwerkingen aan met opleiders om zij-instromers snel in te kunnen zetten. Je doet dit bijvoorbeeld door het volgen van 7 cursusdagen.

Zo volg je onder andere een cursus Aircotechniek - basis en de training NEN 3140 Voldoende Onderricht Persoon (VOP). Na het volgen van een aantal cursussen, doe je direct ervaring op in de praktijk. Door de praktijkervaring leer je van collega's die jarenlange ervaring hebben. Na een tijdje werken in de praktijk, kun je de cursus F-gassen 1 volgen. Op die manier kun jij je straks een ervaren aircomonteur noemen.