Onbekommerd genieten met een BBQ boot in Amsterdam

Wanneer je verzekerd wilt zijn van het ultieme zomeruitje in Amsterdam, dan is een BBQ boot ideaal. Aan boord van het schip maak je een prachtige rondvaart langs bekende plekken, zoals het Rijksmuseum of het Anna Frankhuis. Je hebt vaak zelf de keuze om een vooraf uitgestippelde route te varen of om zelf een paar iconische locaties aan te dragen. Of je nu een verjaardag wilt vieren of een gelegenheid zoekt voor een teamuitje met collega’s, je kunt rekenen op een combinatie van culinair én cultureel genieten. De combinatie van varen, eten en drinken in onze hoofdstad staat garant voor een onvergetelijke ervaring. In dit artikel leggen we je precies uit waarom en krijg je nog een aantal praktische tips mee voor het boeken van een BBQ boot in Amsterdam.

Hierom kies je voor een BBQ boot in Amsterdam

Er zijn een aantal redenen waarom het varen met een BBQ boot zo populair is, zeker in Amsterdam. In de eerste plaats geniet je namelijk van een prachtige vaartocht langs alle bekende plekken, zoals de grachtengordel, wallen en Jordaan. Je heb dan een fantastisch uitzicht op de grachtenpanden en andere historische gebouwen, en de schipper kan je ondertussen van alles uitleggen over wat je te zien krijgt tijdens de rondvaart. Je kunt er trouwens voor kiezen om met groepen te varen tot maar liefst 44 personen, zodat je ook voor grotere feestjes genoeg plek aan boord hebt. Daarbij hebben de grotere sloepen bovendien een toilet aan boord en zijn de boten uitgerust met een elektromotor, zodat je lekker rustig door de grachten en andere waterwegen vaart. Je hebt dan ook geen last van uitlaatgassen, wat wel zo prettig is tijdens het eten. Niet alleen tijdens de zomermaanden zijn rondvaarten in trek. Als het 's avonds vroeg donker is zijn de lichtjes van de stad juist extra goed te zien. Als jou dat ook altijd een gezellig geeft, dan is het Amsterdam Light Festival dat vaak eind november begin december begint zeker een aanrader.

Maar niet alleen geniet je van een prachtig uitzicht tijdens een rondvaart, de BBQ aan boord is natuurlijk een net zo goede reden! Daarbij kun je rekenen op zeer veel mogelijkheden. Wil je bijvoorbeeld kiezen voor een specifiek menu waarbij je dieetwensen worden meegenomen. Of wil je onbeperkt kunnen genieten van bier, wijn en frisdrank? Een BBQ boot is dan de perfecte uitkomst. In overleg met de chef bespreek je vooraf je wensen en stap je op de dag van je uitjes aan boord van de boot in Amsterdam, waarna je vervolgens zorgeloos kunt gaan genieten.

En in tegenstelling tot een volle rondvaardboot, is een BBQ boot natuurlijk ook veel intiemer en persoonlijker. Kortom: de combinatie van gezamenlijk varen, lekker eten en drinken is bij elkaar dus het recept voor een fantastische middag of avond. Zeker in de zomermaanden is het voor feesten en uitjes een gezellige en ontspannen manier om te genieten op het water. Wil je perfect voorbereid zijn? Dan is het slim om nog even door te lezen, zodat je aan de hand van onze tips alles hebt geregeld!



Tips voor het boeken van een BBQ boot in Amsterdam

Wil je een BBQ boot in Amsterdam boeken, dan is het verstandig om rekening te houden met een aantal factoren. In de eerste plaats moet je rekening houden met het op tijd boeken van de boot. Zeker in de zomermaanden is dit een populair uitje, en wanneer je zeker wilt zijn van een beschikbare boot voor de groep waarmee je gaat varen, kun je dan ook het beste al in het voorjaar boeken.

Wensen op het gebied van eten en drinken: geef vooraf ook altijd je wensen door op het gebied van de BBQ. Heb je bijvoorbeeld een allergie of volg je een speciaal dieet? Dan zij er altijd oplossingen om net zo lekker te kunnen genieten. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een halal BBQ, maar ook zijn er diverse opties voor een vegetarische of veganistische BBQ. Ook wat drinken betreft, kun je ervoor kiezen om je volledig te laten ontzorgen. Kies bijvoorbeeld voor een arrangement waarbij je onbeperkt bier, wijn en frisdrank kunt drinken.

Bij slecht weer: ook in ze zomer ontkom je er helaas niet aan: aan regenbui. Houd de weersvoorspelling dan ook goed in de gaten op de dagen vlak voordat je aan boord stapt. Het is altijd slim op bij verwachte neerslag, een kleine paraplu of regenjas mee te nemen. En ga je in de avonduren varen? Denk er dan aan dat de temperatuur aanzienlijk kouder kan worden, zeker op het water. Neem voor extra comfort een lekker warm vest mee.

Voorkom verbranden: gelukkig is het in de zomer over het algemeen prachtig weer, en flink zonnig. Dat is wel meteen de belangrijkste reden om je goed in te smeren! Wanneer je aan het varen bent, heb je namelijk meer kans om te verbranden, doordat de zonnestralen op het water weerkaatsen. Voorkom dat je verbrandt, en smeer je van tevoren goed in met zonnebrandcrème. Ook tijdens het varen is het aan te raden om je regelmatig in te smeren.