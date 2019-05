Onderhoudswerk aan restaurant “De Oude School”

Restaurant “De Oude School” in Warder staat in de steigers. De voor- en zijgevel van dit restaurant, waarin vroeger een school gevestigd was, ondergaat een grondige schilder- en onderhoudsbeurt.

De hele gevel, tot aan het dak, is in de steigers gezet, zodat de schilders overal goed bij kunnen. Sinds 1 maart 2018 hebben de in Wognum woonachtige René en Helen de Boer “De Oude School” in Warder overgenomen.

Hiervoor hadden ze een restaurant in Enkhuizen en Purmerend. Het karakteristieke pand in het dorp Warder ondergaat nu een grondige opknapbeurt, nadat eerder al het interieur van het restaurant vernieuwd is.