Open Dagen in de paradijselijke tuin van Martien Koelemeijer

Komende zaterdag en zondag (11-12 mei) kunnen tuinliefhebbers hun hart ophalen. Er zijn dan Open Dagen in de misschien wel mooiste tuin van Edam-Volendam, namelijk die van Martien Koelemeijer aan het Hobrede 58 te Hobrede. Van 10.00 tot 17.00 uur kan men de prachtige tuin bewonderen.

Tevens zijn er dan vijf kunstenaars aanwezig die verschillende kunstwerken van brons, hout, steen en schilderijen exposeren. In de tuin van 12.500 m2 staan duizenden soorten planten, die door Martien Koelemeijer zelf gestekt en geplant zijn.



Het is zeker de moeite waard om komend weekend een fietstochtje naar Hobrede te maken om deze tuinpracht te aanschouwen. De entree is gratis. Vorig jaar kwamen er in het voorjaar tijdens de Open Tuindagen tussen de 1.500 en 2.000 bezoekers langs. De grote tuin van Martien Koelemeijer is dit jaar weer verder uitgebreid en verfraaid.