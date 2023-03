Vacature

Opperman | Sierbestrating Jonk BV

Wij zoeken iemand die tuinen aanleggen als een grote uitdaging ziet en het leuk vindt om

een afwisselende functie te hebben in een collegiaal team. Je functie bestaat voornamelijk

uit het tijdig aanvoeren van bestratingsmateriaal voor de stratenmaker en verdere

ondersteuning voor het vlot verlopen van de werkzaamheden.

Sierbestrating Jonk is een gezond bedrijf met 50 medewerkers die zich dagelijks inzetten

om de tuinen in Nederland mooier te maken. Al meer dan 30 jaar zetten wij ons dagelijks

in om onze klanten te voorzien van de mooiste tuinmaterialen.

Sta jij stevig in je schoenen en ben je flexibel? Dan is deze baan voor jou! Wij bieden een prettige werksfeer, goed loon, goede sociale voorzieningen etc.

Functie eisen:

Sterk

Gemotiveerd

Klantvriendelijk

Flexibel inzetbaar

Collegiaal

Interesse? Stuur je sollicitatiebrief + CV naar info@jonksierbestrating.nl of bel met 0610950610

Soort dienstverband: Fulltime

Uren per week: 40

Plaats werkzaamheden: Noord-Holland