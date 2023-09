Ondernemend

Partner content Optimaliseer jouw huis voor de verkoop; slimme investeringen Huiseigenaren met plannen om te verkopen; opgelet! Ben je klaar om je huis naar een hoger niveau te tillen voordat je jouw huis in de verkoop gooit? Het is tijd om jouw doe-het-zelf-handen uit de mouwen te schudden en je huis te upgraden, zodat deze meer op zal leveren wanneer je jouw huis uiteindelijk op de markt brengt. Omdat investeren niet alleen de waarde van je huis verhoogt, maar ook de interesse van potentiële kopers stimuleert, is het het dubbel en dwars waard! Wil jij weten hoe je op een makkelijke manier kan investeren in je huis, zodat de waarde ervan verhoogt? Lees dan snel met ons mee! Duurzaamheid en stijl; zonnepanelen op je dak

Door zonnepanelen te installeren, voeg je niet alleen duurzaamheid aan jouw huis toe, maar ook een moderne touch. Naast het verlagen van je energierekening, laten zonnepanelen aan potentiële kopers zien dat je rekening houdt met de toekomst… het resultaat? een verhoogde aantrekkingskracht op milieubewuste kopers; kassa! Don’t let it shine; zonneschermen voor de ramen

Niet alleen functioneel maar ook decoratief voor de buitenkant van je huis; zonneschermen op je huis! Door de warmte op deze manier buiten te houden, wordt er een comfortabel en lekker binnenklimaat gemaakt. Met screens op maat verhoog je de uitstraling van jouw huis; ziet er direct een stukje eleganter en aantrekkelijker uit. Een schot in de roos dus! Ontwikkelende technologie; een thermostaat

Dankzij slimme thermostaten kan je de temperatuur van jouw huis tegenwoordig op afstand beheren en daarmee ook energie besparen. Dit technologische snufje toont aan dat je investeert in moderne gemakken en efficiëntie op het gebied van energie. Daarnaast is het voor eventuele kopers een gemakje en dus een pluspunt voor de eventuele aankoop van het huis! Uitstraling in de tuin; verzorg de buitenkant net als de binnenkant!

Van ontzettend groot belang maar helaas wordt het net te vaak vergeten om lekker en goed te scoren op de huizenmarkt; een tuin die goed onderhouden is. Wanneer je jouw tuin helemaal opknapt, kan het een wereld van verschil maken in de biedingen die je binnen krijgt. Investeer in professioneel tuinonderhoud om jouw tuin er van zijn beste kant uit te laten zien; een opgeruimde en goed onderhouden buitenplaats maakt een positieve eerste indruk en kan kopers inspireren om zich voor te stellen hoe ze van die tuin hun eigen plekje zouden maken! |Doorsturen

