Vacature

Pedagogisch Medewerkers (in opleiding) | IJsterk Kinderdagverblijven

Wil jij ook fluitend naar je werk? Voor verschillende vestigingen in Amsterdam Centrum zijn wij op zoek naar Pedagogisch Medewerkers (in opleiding).

IJsterk Kinderdagverblijven heeft in totaal negen kinderdagverblijven met ieder een geheel eigen identiteit. Dat zie je terug in het pedagogisch beleid, onze buiten speelplaatsen en de medewerkers.

Van baby-/peutergroep tot verticaal, of een groep met VVE. Er is van alles mogelijk! Ook kun je via ons de deeltijd opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Niveau 4 doen in combinatie met een betaalde baan.

Solliciteer direct of neem contact met ons op via sollicitaties@ijsterk.nl.

Reiskosten worden vergoed vanaf de eerste kilometer!